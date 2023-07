Trump ma usłyszeć kolejne zarzuty. Chodzi o próbę sfałszowania wyborów

Były prezydent USA Donald Trump najpewniej pod koniec września usłyszy kolejne zarzuty. Mają one dotyczyć próby fałszerstwa wyniku wyborów w stanie Georgia. Republikański polityki domagał się, aby sekretarz tego stanu "znalazł" mu ponad 11,7 tys. głosów. Joe Biden wygrał w tym stanie przewagą mniejszą niż...12 tys. głosów.

Donald Trump ma kolejne kłopoty z prawem. Tym razem dotyczą one próby fałszerstwa wyborów. Fot. SAUL LOEB/AFP/East News

Amerykańskie media, w tym CNN, podają, że prokuratorka ze stanu Georgia w nadchodzącym czasie wystąpi z aktem oskarżenia ws. wysiłków Donalda Trumpa i jego republikańskich sojuszników, aby sfałszować wynik wyborów w 2020 roku w tym stanie.

Trump ma kolejne kłopoty. Tak chciał sfałszować wybory

Prokuratorka okręgowa hrabstwa Fulton, Fani Willis, rozpoczęła dochodzenie ponad dwa lata temu, wkrótce po opublikowaniu nagrania rozmowy telefonicznej Trumpa z sekretarzem stanu Georgii ze stycznia 2021 roku. Jego efekt potwierdziła właśnie w rozmowie z m.in. CNN.

– Praca została zakończona. Pracowaliśmy nad tym przez dwa i pół roku. Jesteśmy gotowi do startu – powiedziała Willis w wywiadzie dla CNN. Przekazała też, że prokuratura ogłosi zarzuty przed końcem września.

O co dokładnie chodzi z tymi zarzutami? Otóż, dochodzenie w tej sprawie zostało zainicjowane rozmową telefoniczną Trumpa z sekretarzem stanu Georgii Bradem Raffenspergerem (to też oczywiście Republikanin-red.) z 2 stycznia 2021 roku. Trump zasugerował, że ten przedstawiciel władz stanowych mógłby mu pomóc "znaleźć" głosy potrzebne do wyprzedzenia Demokraty Joe Bidena.

– Chcę zrobić tylko to: Chcę tylko znaleźć 11 780 głosów – mówił Trump na nagraniu rozmowy, które wyciekło do serwisów informacyjnych. I dodał: – Ponieważ wygraliśmy w tym stanie. Ale to Biden odniósł zwycięstwo w tym stanie przewagą mniejszą niż...12 tys. głosów.

To niejedyny telefon, który Trump wykonał w tej sprawie. Zadzwonił on również do innych ważnych urzędników państwowych ws. przegranej w wyborach w 2020 roku. Lista jest całkiem długa i zawiera, m.in. gubernatora Briana Kempa, ówczesnego marszałka Izby Reprezentantów Davida Ralstona, prokuratora generalnego Chrisa Carra i głównego śledczego w biurze sekretarza stanu.

Trump ma jednak więcej problemów z prawem. Ostatnio usłyszał też kolejne zarzuty w dochodzeniu w sprawie ukrywania tajnych dokumentów w willi Mar-a-Lago na Florydzie.

Na Trumpie ciąży coraz więcej zarzutów

CNN donosiło pod koniec ubiegłego tygodnia, że Donald Trump jest teraz też oskarżony o naciskanie na pracownika, aby usunął nagrania z monitoringu w domu na Florydzie. Chodzi o to, że asystent Trumpa Walt Nauta oraz pracownik willi byłego prezydenta, Carlos De Oliveira, mieli kazać innemu pracownikowi, aby "skasował nagranie z kamer monitoringu w klubie Mar-a-Lago, aby nie dopuścić, by zostało przekazane federalnej wielkiej ławie przysięgłych".

De Oliveira, po tym jak dostał nakaz z sądu, aby przekazać nagrania z monitoringu, miał powiedzieć pracownikowi, że "szef chce, żeby serwer był skasowany". Były prezydent USA zaprzecza jakimkolwiek wykroczeniom i nazwał prokuratora "obłąkanym". Tym sposobem Trump ma w tej sprawie już 40 zarzutów.