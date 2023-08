To wydarzy się już dziś. Niepokojąca prognoza pogody w całej Polsce

Sierpień przywita nas załamaniem pogody. Aura we wtorek będzie mało wakacyjna, choć mamy środek lata. IMGW wydało też ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu.

Prognoza pogody na wtorek 1 sierpnia Fot. wxcharts.com

Prognoza pogody na wtorek 1 sierpnia

W ciągu dnia w Polsce będzie pochmurno. Przewidywane są przelotne opady deszczu, z kolei w północno-zachodniej i zachodniej części kraju oraz na południu możliwe są słabe burze. Deszcz będzie szczególnie intensywny na południu oraz na Pomorzu i nad morzem, gdzie suma opadów może wynieść do 20 mm.

Sierpień zaczyna się też od ochłodzenia w większości kraju. Jak prognozuje IMGW, temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu i nad morzem do 23 st. C w centrum kraju i 27 st. C na Podkarpaciu, w dolinach górskich 17 st. C do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz mogą wystąpić porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w górach sięgną nawet 80 km/h.

IMGW wydało alerty ostrzegające przed burzami dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz północnej części województwa wielkopolskiego. Obowiązują one we wtorek 1 sierpnia od godz. 12:00 do godz. 20:00. Alerty IMGW ostrzegające przed intensywnym deszczem obowiązują z kolei do poranka w środę dla południowego wschodu kraju, czyli dla województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i północnej części województwa podkarpackiego.

Prognoza na sierpień

Osoby, które zaplanowały urlop w sierpniu, raczej nie będą mieć powodów do radości. Jak wskazuje serwis fanipogody.pl, w pierwszej połowie miesiąca w Polsce dominować będą opady i burze. Wahania temperatury będą duże, przy czym nie zabraknie dni, w których wskazania słupków rtęci będą niskie i umiarkowane.

"Na aurę decydujący wpływ będzie mieć strefowa cyrkulacja atmosfery, nie widać w prognozach silnej blokady antycyklonalnej, która miałaby zablokować pochód atlantyckich cyklonów z zachodu na wschód Starego Kontynentu" – czytamy.

Do 15 sierpnia pojawić mogą się pojedyncze dni gorące, jednak eksperci ostrzegają, że z powodu niżu pogoda będzie nieprzewidywalna. Możliwe jest, że upały powrócą do Polski w drugiej połowie miesiąca, jednak na szczegółowe prognozy trzeba jeszcze poczekać.