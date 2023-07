Fatalna prognoza pogody na sierpień dla urlopowiczów. Synoptycy nie mają żadnych złudzeń

Tegoroczny sierpień przywita nas deszczem oraz temperaturami niższymi niż zazwyczaj o tej porze roku. Niestety, prognozy długoterminowe wskazują na to, że sytuacja w najbliższych tygodniach nie ulegnie poprawie.

Prognoza pogody na sierpień 2023 Fot. wxcharts.com

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Jak wskazuje IMGW, nad Europą aktualnie dominują rozległe niże z ośrodkami nad południową Norwegią, północno-wschodnim Atlantykiem i północnymi Włochami. Polska znajduje się w zasięgu niżu z ośrodkiem w Norwegii. Układ frontów atmosferycznych przemieszcza się z północnego zachodu na południowy wschód, a nasz kraj znajduje się w powietrzu polarnym morskim, przejściowo cieplejszym.

Ostatni dzień lipca upłynie w Polsce pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, okresami dużego – podaje IMGW. Możliwy będzie przelotny deszcz, na południowym wschodzie kraju również burze. Temperatura maksymalna wyniesie 17-19 st. C na Pomorzu, w kotlinach karpackich oraz nad morzem, ok. 22 st. C na zachodzie i 24-25 st. C w centrum i na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz oraz nad morzem wiatr porywisty.

Z kolei we wtorek 1 sierpnia zachmurzenie w dzień będzie umiarkowane i duże. Na terenie całego kraju prognozowane są opady deszczu, zaś na Pomorzu i zachodzie również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na zachodzie i miejscami północy oraz w centrum do 26 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Niestety długoterminowe prognozy pogody wskazują, że właśnie w ten sposób będą wyglądać kolejne tygodnie sierpnia.

Prognoza pogody na sierpień

Osoby, które zaplanowały urlop w sierpniu, raczej nie będą mieć powodów do radości. Jak wskazuje serwis fanipogody.pl, w pierwszej połowie miesiąca w Polsce dominować będą opady i burze. Wahania temperatury będą duże, przy czym nie zabraknie dni, w których wskazania słupków rtęci będą niskie i umiarkowane.

"Na aurę decydujący wpływ będzie mieć strefowa cyrkulacja atmosfery, nie widać w prognozach silnej blokady antycyklonalnej, która miałaby zablokować pochód atlantyckich cyklonów z zachodu na wschód Starego Kontynentu" – czytamy.

Do 15 sierpnia pojawić mogą się pojedyncze dni gorące, jednak eksperci ostrzegają, że z powodu niżu pogoda będzie nieprzewidywalna. Możliwe jest, że upały powrócą do Polski w drugiej połowie miesiąca, jednak na szczegółowe prognozy trzeba jeszcze poczekać.