Kryzys w relacjach Polska-Ukraina. Cichocki wezwany przez MSZ w Kijowie

Ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki został wezwany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Informację podaje agencja Ukrinform i potwierdził ją rzecznik resortu spraw zagranicznych Ukrainy Oleg Nikolenko.

Decyzja ta zapadała po tym, jak Marcin Przydacz, czyli szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że "Ukraina otrzymała od Polski naprawdę duże wsparcie".

– Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska – powiedział dokładnie Przydacz. To było nawiązanie do kryzysu zbożowego.

– 1 sierpnia ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z oświadczeniami Ministra Kancelarii Prezydenta RP, Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza – przekazał agencji Ukrinform rzecznik MSZ Ukrainy Oleg Nikolenko.

Jak wskazał, politycy nie powinni kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji między naszymi narodami.

Wcześniej także zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Sybiha, skomentował słowa Przydacza.– Kategorycznie odrzucamy próby narzucenia polskiemu społeczeństwu przez niektórych polityków bezpodstawnych twierdzeń, że Ukraina nie docenia pomocy z Polski – powiedział, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. Jak dodał, to "oczywista gra, która służy do tego, by realizować własne interesy".

Polska nie chce ukraińskiego zboża

– Nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. To manipulacja. Prawda wygląda inaczej. Jest nią przyjazny i otwarty dialog między prezydentami Ukrainy i Polski, którzy mają wysoki poziom wzajemnego zrozumienia i zaufania – wyjaśnił.

Do 15 września obowiązuje nałożone przez Unię Europejską embargo na handel czterema produktami od naszego wschodniego sąsiada. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry apelują o jego przedłużenie, a jeśli to się nie stanie, polski rząd ma podjąć w tej sprawie samodzielne kroki i zamknie granice.