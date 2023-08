W tych miejscach w Polsce deszczowa pogoda nie popsuje wam zabawy. Gdzie spędzić ulewne dni?

Deszczowa pogoda wcale nie musi oznaczać zrujnowania nadchodzących dni i siedzenia w domu przed telewizorem. Polska oferuje wiele atrakcji, które możemy odwiedzić i bawić się tam świetnie niezależnie od pogody. Gdzie jechać w Polsce w trakcie brzydkiej pogody i deszczu? Oto nasza lista propozycji.

Gokarty pod zadaszeniem mogą być świetną rozrywką w trakcie deszczowych dni. fot. unsplash.com / Samuel Regan Asante

Załamanie pogody, a co za tym idzie deszczowe dni, nie muszą być przeszkodą w cieszeniu się atrakcjami i zabawą podczas wakacji. Choć nie poleżymy w ich trakcie na plaży, a i po górach chodzić nie byłoby zbyt przyjemnie, to w Polsce istnieje wiele miejsc, które zapewniają rozrywkę, pomimo intensywnych opadów deszczu. Parki wodne, wewnętrzne parki linowe, muzea interaktywne, czy też wnętrza zamków i pałaców, to tylko niektóre z nich.

Gdzie jechać podczas deszczu w Polsce, aby zapewnić rozrywkę zarówno sobie, jak i dzieciom? Oto nasza lista propozycji na wycieczki w brzydką pogodę.

Parki wodne i aquaparki

Jeśli mimo deszczu lejącego się z nieba nie masz jeszcze dosyć wody, aquapark może być doskonałym miejscem na ucieczkę od szarej pogody. Tam woda jest zawsze przyjemna, niezależnie od warunków atmosferycznych. W Polsce znajduje się wiele parków wodnych, takich jak Suntago Wodny Świat, Aquapark w Krakowie, Wrocławiu i Redzie, gdzie można cieszyć się basenami, zjeżdżalniami i innymi atrakcjami wodnymi. Polska bogata jest też w ofertę basenów termalnych, które odwiedzić możemy nie tylko w górach. Oprócz słynnych Term Bania w Białce Tatrzańskiej mamy także Termy Maltańskie w Poznaniu. Obydwa obiekty zapewnią nam relaks w ciepłej wodzie i różnego rodzaju zabiegi SPA, które dodatkowo umilą czas podczas deszczowych dni.

Centra rozrywki i parki wewnętrzne

W miastach można znaleźć wiele centrów rozrywki, które oferują rozmaite atrakcje, takie jak trampoliny, parki linowe, ścianki wspinaczkowe, kręgle, czy gokarty. Ofert jest naprawdę wiele, a przedsiębiorcy prześcigają się w coraz to nowszych i bardziej zwariowanych pomysłach na zapewnienie rozrywki mieszkańcom poza sezonem letnim. Takie obiekty będą doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla dorosłych, ale i dla rodzin z dziećmi, które chcą spędzić aktywny czas w pomieszczeniach.

W poszukiwaniu tego typu miejsc najlepiej posłużyć się aplikacją Google Maps, która nie tylko zaproponuje nam, jak się do nich dostać, ale pozwoli też sprawdzić, jak oceniają je inni użytkownicy, czy też w których godzinach jest najmniej tłoczno.

Muzea interaktywne

W Polsce znajduje się wiele interaktywnych muzeów, które oferują nie tylko ciekawe, ale i edukacyjne doświadczenia dla całej rodziny. Muzeum Iluzji w Gdańsku, Krakowie i Katowicach, Centrum Nauki Kopernik czy też Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach to tylko niektóre z przykładów, gdzie można cieszyć się naukowymi i interaktywnymi eksponatami, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Na poniższym wideo możemy na przykład zobaczyć, co oferuje Wrocławskie Muzeum Iluzji.

Oprócz tego możemy wybrać się też do jednego z muzeów tematycznych, takich jak Muzeum Zabawek w Karpaczu, gdzie można cofnąć się do czasów dzieciństwa i zobaczyć zbiory zabawek z różnych epok.

Wnętrza zamków i pałaców

Korzystając z tego, jak bogatą historię ma nasz kraj, możemy wybrać się na zwiedzenie wnętrz jednego z zamków lub pałacy i odkrywać w ich wnętrzach fascynującą przeszłość. Wiele z nich oferuje tematyczne zwiedzanie razem z przewodnikiem, czy też wycieczki nocne.

Deszczowa pora może być dobrym czasem na zwiedzenie laureatów tegorocznego plebiscytu Złotych Pinezek Google. Coś dla siebie znajdą tam mieszkańcy każdego z województw, ponieważ obiektów zostało wybranch aż 16 - po jednym na każde.