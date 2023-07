Złote Pinezki od Google przyznane. Oto zamki w Polsce, które musisz odwiedzić

Jak co roku Google przyznało wyróżnienie Złotych Pinezek 16 zamkom i pałacom w Polsce, po jednym w każdym województwie. Przedstawiamy obiekty, które zdaniem użytkowników Google Maps są warte odwiedzenia.

fot. pixabay.com / wpaczuch

Google Maps to prawdopodobnie największa na świecie skarbnica wiedzy o atrakcjach turystycznych, restauracjach i hotelach. Mało kto korzysta jeszcze z czytania opinii w serwisach takich jak Tripadvisor, bo z mapami Google jest to zwyczajnie dużo szybsze, a i baza miejsc zawiera o wiele więcej obiektów. Codziennie setki tysięcy użytkowników dodaje nowe opinie, poszerzając tym samym zasoby aplikacji. I to właśnie te opinie pomogły przyznać Złote Pinezki.

Złote Pinezki to nagrody przyznawane przez Google dla najlepiej ocenianych miejsc w Polsce. Przyznawane są na podstawie tysięcy opinii, które użytkownicy i użytkowniczki map Google publikują każdego dnia. W tym roku ranking dotyczył zamków i pałaców. Wyróżniono aż 16 wyjątkowych zamków i pałaców, po jednym w każdym województwie. Które miejsca otrzymały wyróżnienie?

Zamki na południu Polski, które warto odwiedzić

Zaczynamy od miejsc wyróżnionych w południowej części Polski. Będąc w okolicy Wrocławia, mamy szansę na odwiedzenie aż dwóch laureatów Złotych Pinezek: Zamek Książ w Wałbrzychu, oraz Zamek Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Prawdopodobnie nie będzie to jednak jednodniowa wycieczka, ponieważ oba obiekty mają bardzo dużo do zaoferowania. Zamek Książ cieszy się opinią 4,7 przy 44 630 wpisów, a Zamek w Brzegu 4,6 przy 2600 wpisach.

W dalszą wyprawę szlakiem Złotych Pinezek możemy ruszyć w jurę krakowsko-częstochowską i tam zwiedzić Zamek Ogrodzieniec. Budynek zbudowany został za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej (515,5 m n.p.m.) i jest najpopularniejszym ze wszystkich znajdujących się na Szlaku Orlich Gniazd.

Kolejnym punktem na mapie, jest krakowski Zamek Królewski na Wawelu. Jeśli jakimś cudem nie byliście tam nigdy na szkolnej wycieczce, to koniecznie nadróbcie zaległości. Wawel cieszy się opinią 4,7 i jest ona średnią z aż 137 tysięcy wpisów.

Dalej przechodzimy w trochę mniej znane, ale również bardzo urokliwe miejsce, czyli Zamek Krzyżtopór w Ujeździe w województwie świętokrzyskim. Kompleks oferuje nie tylko standardowe zwiedzanie w ciągu dnia, ale też zwiedzanie nocne, podczas którego mamy okazję spotkać ducha Białej Damy, przejść się korytarzami z pochodnią w ręku, czy też zatańczyć na sali balowej.

Ostatnią propozycją na południowej części mapy jest Zamek w Łańcucie, słynący z imponujących wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych.

Zamki w środkowej Polsce, które warto odwiedzić

Pierwszą propozycją w środkowej części kraju jest Zamek w Gołuchowie, miejscowości mniej więcej w połowie trasy między Poznaniem a Łodzią. Budynek liczy sobie ponad 400 lat i choć nie jest tak ogromny, jak większość obiektów w zestawieniu, to nie można odmówić mu uroku.

Podobna sytuacja dotyczy położonego w otoczeniu drzew Zamku w Oporowie. Mała późnogotycka rezydencja obronna została wzniesiona około 1440 roku, a od 1949 pełni funkcję muzeum.

Na liście nie mogło też zabraknąć Zamku Królewskiego w Warszawie. Zbudowany w stylu barokowym, był dawniej siedzibą polskich królów. Zamek został odbudowany po II wojnie światowej i dziś zachwyca nie tylko pięknymi wnętrzami, ale także dziedzińcem wewnętrznym.

Zamki na północy Polski, które warto odwiedzić

Będąc nad morzem lub na Warmii mamy okazję odwiedzić kolejne trzy zamki. Nieopodal Bydgoszczy znajduje się Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim. Odwiedzimy go jednak niestety tylko w sezonie letnim lub ewentualnie po sezonie, po wcześniejszym uzgodnieniu z obiektem. Na Warmii wyróżnienie otrzymało z kolei Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, które niegdyś pełniło funkcję rezydencji biskupów.

Na liście nie mogło też zabraknąć Zamku w Malborku. Na jego zwiedzanie z pewnością musimy sobie jednak zarezerwować cały dzień. Budowla ta jest bowiem największym zamkiem gotyckim na świecie, a powierzchnia, jaką zajmują wszystkie zamkowe zabudowania i dziedzińce wynosi ponad 143 tysięcy metrów kwadratowych. Jeśli planujesz jego zwiedzanie, polecamy z wyprzedzeniem zarezerwować bilety przez internet.

Zamki na wschodzie Polski, które warto odwiedzić

Również na wschodzie kraju są zamki, które warto odwiedzić. Google wyróżniło tam Złotymi Pinezkami Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Pałac Branickich w Białymstoku.

Muzeum Zamoyskich to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce z XVIII wieku. Konstanty Zamoyski oraz jego żona Aniela Potocka, swoimi inwestycjami nadali miejscu wyjątkowego prestiżu. To właśnie dzięki nim pałac wzbogacono o Teatralnię, kaplicę, oficynę dla gości, tarasy i dwie wieże. W pobliżu znajdują się także Lasy Kozłowieckie, czyli największy kompleks leśny w pobliżu Lublina.

Jeśli chodzi o Pałac Branickich w Białymstoku, to jest on zaliczany do najpiękniejszych realizacji barokowej architektury w tej części Europy. Spełnia on nie tylko funkcje naukowo-dydaktyczne, ale także wpisuje się w życie kulturalne miasta, dlatego będąc w okolicy, warto sprawdzić, jakie wydarzenia są aktualnie w ofercie obiektu.

Zamki na zachodzie Polski, które warto odwiedzić

Listę z laureatami Złotych Pinezek zamykamy obiektami znajdującymi się w zachodniej części kraju. Pierwszy z nich to Pałac w Zatoniu, tuż pod Zieloną Górą. Tu mamy jednak do czynienia bardziej z ruinami, ponieważ spalony przez wojska radzieckie w roku 1945 budynek, nigdy nie został odbudowany. Mimo to cieszy się opinią 4,8.

Ostatnią pozycją jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, który został zbudowany w stylu barokowym w XVIII wieku i jest jednym z najważniejszych zabytków miasta. Zamek pełnił różne funkcje na przestrzeni wieków – od rezydencji książęcych po siedzibę pruskich władz. Obecnie mieści się w nim Muzeum Narodowe w Szczecinie, które udostępnia zwiedzającym piękne wystawy i wnętrza o bogatej historii.

Google udostępniło mapę Złotych Pinezek, a także darmowego e-booka, który oprócz ciekawostek na temat zamków zawiera również porady, co zobaczyć w okolicy.

