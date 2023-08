Turcja to jeden z bardzo popularnych kierunków, gdzie nadal na wakacje jeżdżą Rosjanie. W internecie pojawił się teraz filmik, na którym pokazano, że w jednym z hoteli w Antalyi, turyści z kraju Putina okradali drogi hotel ze... sporej ilości jedzenia z all inclusive.

Rosjanie okradli turecki hotel z jedzenia. Fot. Nexta/Twitter

Filmik z jednego z tureckich hoteli pokazał m.in. kanał Nexta. Informację na ten temat można znaleźć w wielu tureckich tytułach.

Rosjanin ukradł w tureckim hotelu ogromne ilości jedzenia

Z tych publikacji wynika, że turyści z Rosji, którzy przyjechali do Antalyi na wakacje, ukradi wszystko, co mógli w 5-gwiazdkowym hotelu. Potem chowali to do toreb w swoim pokoju. Było to głównie jedzenie. Na nagraniu widzimym.in. herbatę, napoje, słodycze, suszone owoce, hotelowe kosmetyki czy nawet cukier w saszetkach.

Personel hotelu, który to odkrył, był niezwykle zdumiony. Obsługa znalazła te rzeczy, kiedy weszły tam sprzątaczki. Pracownicy oszacowali później, że Rosjanie mieli w pokoju 35 kg różnego rodzaju hotelowych produktów.

Przypomnijmy, że w tym roku Rosjanie wybierają głównie wakacje w Turcji. Jest też znacznie więcej lotów niż w jeszcze pandemicznym 2022 roku. Dzięki temu wycieczki do Turcji stały się dla Rosjan bardziej dostępne.

Turcja to ulubiony wakacyjny kierunek Rosjan

– Transport tradycyjnie stanowi 50-60 proc. kosztów pakietu wycieczki zagranicznej. W związku z tym im więcej lotów na rynku, tym niższe ceny – powiedział Dmitrij Gorin, wiceprezes Rosyjskiego Związku Przemysłu Turystycznego, cytowany przez portal Russian Travel.

Według przedstawiciela tej organizacji latem 2023 roku z wycieczek zorganizowanych skorzysta co najmniej 5-6 mln turystów, z czego większość pojedzie do Turcji. Na koniec lipca ten kierunek jest pierwszy pod względem popytu, a udział sprzedaży różnych touroperatorów i agregatorów wycieczek wahał się od 35 do 65 proc.

Wiadomo, że ponad 85 proc. Rosjan wybiera wybrzeże Antalyi: kurorty Alanya, Antalya, Kemer, Side i Belek. Nieco ponad 12 proc. preferuje Bodrum, Dalaman, Fethiye, Kusadasi i Marmaris na wybrzeżu Morza Egejskiego. Do Stambułu jedzie mniej niż 1 proc.

Warto też przypomnieć, że ze względu na sankcje nie mają oni możliwości przejechać do Europy, w tym np. do Grecji czy na Cypr, które przed wojną z Ukrainą cieszyły się popularnością wśród Rosjan.