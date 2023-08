Do kolejnej skandalicznej sytuacji z udziałem policji doszło w Słupsku. Pijany słuchacz Szkoły Policji w tym mieście rozebrał się do naga i atakował dzieci. Sytuacja była bliska linczu. 23-letni posterunkowy na co dzień służy w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu. Sprawą zajmie się teraz prokuratura.

Policja. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lukasz Klos/REPORTER

Radio Gdańsk podaje na swojej stronie, że 23-letni pijany słuchacz Szkoły Policji rozebrał się na ulicy do naga. Z tego co mówią świadkowie, wynika, że atakował przechodniów.

Było to w pobliżu okolicy Szkoły Podstawowej nr 7 w Słupsku. Do zajścia doszło we wtorek wieczorem około dwustu metrów od terenu Szkoły Policji przy ulicy Kilińskiego.

Świadek zajścia: Szarpał i uderzył mojego syna w twarz

– Bez powodu zaatakował mojego 14-letniego syna, który wracał z kolegą ze sklepu. Coś do nich krzyczał, warczał, potem szarpał i uderzył mojego syna w twarz – powiedział Radiu Gdańsk ojciec chłopca.

To nie wszystko. Z relacji ojca wynika, że "potem mężczyzna był widziany jak goni dwóch innych chłopców na rowerach". – Następnie rozebrał się do naga i stał tak za płotem – przekazał.

Sytuacja była bliska linczu, ale wezwanej policji udało się zapanować nad sytuacją. Z relacji innego świadka, z którym rozmawiało Radio Gdańsk, wynika, że krew przy bramie szkoły, należy do mężczyzny. – To ludzie go tak potraktowali, bo zaatakował dzieci – stwierdził. Mężczyzna miał sprawiać wrażenie będącego pod wpływem środków odurzających.

Posterunkowym zajmie się prokuratura

Lokalna policja potwierdza to zajście. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Jakub Bagiński przekazał gdańskiej rozgłośni, że faktycznie 23-latek jest słuchaczem jednego z kursów Szkoły Policji w Słupsku. Wiadomo też, że miał dwa promile w wydychanym powietrzu. Policja przekaże jego sprawę do dalszych czynności do prokuratury.

Jest jeszcze coś, jak ustalił "Głos Pomorza", 23-letni posterunkowy na co dzień służy w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu. Nie ma komentarza tej komendy w jego sprawie. Z informacji tego portalu wynika też, że w czwartek mężczyzna zostanie przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku.

"Nieskończone jest spektrum trudnych sytuacji...", czyli Duda chwali policjantów mimo skandali

Przypomnijmy przy okazji, że niedawno Andrzej Duda podczas centralnych obchodów święta policji w Warszawie w dość kuriozalnych słowach bronił policjantów, pomimo licznych skandali w tej służbie. Polityk twierdził, że "nieskończone jest spektrum trudnych sytuacji" w życiu funkcjonariusza.

– Znakomicie państwo wiecie, że najspokojniej wyglądająca drobna kobieta nagle wyciągnie nóż i uderzy na policjanta – wykrzykiwał Duda. – Znakomicie wiecie, że może się zdarzyć taka tragiczna sytuacja, że nagle dziecko wyciągnie pistolet, choćby taki niezabezpieczony przez lekkomyślnego rodzica – kontynuował.