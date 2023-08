Wyciekło, że PiS pracuje nad kluczowym projektem. Ma zapewnić zwycięstwo w wyborach

Wszystko ma rozpocząć partyjny event, którym PiS na nowo otworzy kampanię wyborczą, która na razie niespecjalnie szła po myśli ugrupowania. Wakacje nie przyniosły pozytywnych dla nich zmian w sondażach, a zaufanie do polityków ugrupowania spadło. To ma jednak zmienić kompleksowy program na osiem lat, nad którym pracuje partia.

PiS pracuje nad programem wyborczym na osiem lat. Wiadomo, kiedy ogłoszony Fot. Piotr Molecki / East News

Już we wrześniu PiS ma wystartować z nowym, kompleksowym programem wyborczym, nad którym intensywne prace są prowadzone na Nowogrodzkiej. O sprawie informuje Onet, który podaje, że wrześniową kampanię sztabowcy PiS planują rozpocząć od programowej konwencji. Ta ma odbyć się na koniec wakacji i ma być "nowym otwarciem kampanii wyborczej partii władzy".

Kampania ma być reakcją na to, co przyniosły ostatnie miesiące, czyli spadek poparcia w sondażach i zaufania do czołowych polityków. To wszystko, dzięki nowemu programowi, ma jednak zostać w tyle.

Program wyborczy PiS, czyli tajny projekt z Nowogrodzkiej

Jak podaje Onet, który powołuje się na anonimowych informatorów ze struktur partii, na Nowogrodzkiej trwają prace nad programem, za którego kształt odpowiadają jedynie najbardziej zaufani ludzie Jarosława Kaczyńskiego. Koordynatorem całego projektu jest natomiast Krzysztof Szczucki. To szef w Rządowym Centrum Legislacji oraz tzw. "Akademii PiS". To on ma zebrać wszystkie pomysły i zbudować z tego spójny projekt, który odwróci aktualny kierunek, w którym podąża partia.

– Wyciągnęliśmy wnioski z popełnianych na wiosnę błędów, a nasz nowy sztab działa teraz bez zarzutu. W przeciwieństwie do naszych oponentów, których jedynym programem jest bycie anty PiS-em, my przedstawimy konkretne rozwiązania i pomysły na dalszy rozwój Polski w perspektywie kolejnych ośmiu lat – mówi Onetowi jeden ze sztabowców PiS.

Skrupulatny plan Kaczyńskiego, żeby wygrać wybory

Zapowiadany jako "rewolucyjny" program wyborczy PiS-u, ma obejmować działania rozplanowane na kolejne dwie kadencje. O tym mówi się nie tylko w kuluarach, do których dotarł Onet, ale mówił o tym wprost sam Jarosław Kaczyński.

– Nasz program będzie na kolejne osiem lat, bo potrzebujemy dłuższej perspektywy. (…) Program wyborczy będzie z jednej strony – komentował w jednym z wywiadów dla i.pl prezes PiS. – Z drugiej strony, będzie podsumowywał nasze sukcesy i dokonania, a naprawdę było ich sporo – mówił.

Z wypowiedzi prezesa można również wnioskować, że program nastawiony będzie na eksponowanie rozwoju gospodarczego.

– Zależy nam, aby te wskaźniki przekładały się na poziom życia zwykłych Polaków. Mamy dzisiaj 80 proc., jeżeli chodzi o przeciętną PKB w Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi np. o poziom życia, to już mam 86 proc., a więc wyprzedziliśmy Czechy. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby dorównać wielu zachodnim państwom europejskim, ale musimy być konsekwentni i nie schodzić z obranego kursu – mówił Kaczyński.

Czy PiS wprowadzi nowe programy socjalne?

Pytanie, które dziennikarze Onetu zadali przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości dotyczyło także ewentualnego wprowadzenia nowych programów socjalnych lub zmian podobnych do waloryzacji świadczenia 500 plus. "Także w tej kwestii prezes Kaczyński ma wszystkich zaskoczyć" – usłyszeli.

Na samym ogłoszeniu pomysłów jednak się nie skończy. Politycy z PiS już pracują bowiem nad konkretnymi projektami ustaw, które mają być ostatnią prostą przed wprowadzeniem ich w życie.

– Te prace redaktorsko-legislacyjne powinny zakończyć się do połowy sierpnia, tak abyśmy mogli na przełomie września ruszyć z ich prezentacją – mówi jeden z rozmówców portalu. – Nasz program dotyczyć będzie najważniejszych obszarów m.in. gospodarki, podatków, obronności, służby zdrowia, rolnictwa, edukacji i kultury oraz wsparcia dla rodzin, w tym także rozwiązań o charakterze demograficznym – dodaje.