Doda w ostatnim czasie przeżywa trudny etap w swoim życiu prywatnym. Fani zwrócili już na to uwagę jakiś czas temu, gdy z mediów społecznościowych zaczęły znikać jej wspólne zdjęcia z Dariuszem Pachutem. Teraz gwiazda wydała oświadczenie, w którym zwróciła się z apelem.

Doda wydała oświadczenie jeszcze przed ramówką Polsatu. fot Adam Jankowski/REPORTER

3 sierpnia zaplanowano konferencję ramówkową Polsatu, podczas której nowy dyrektor Edward Miszczak ma okazję pokazać, co będzie można zobaczyć w stacji już jesienią. Wśród nowości jest też program Dody.

Rabczewska nie chce zdradzać szczegółów dotyczących komplikacji w życiu prywatnym

Artystka tuż przed eventem postanowiła opublikować w mediach społecznościowych specjalne oświadczenie. Dotyczyło ono kwestii związanych z jej życiem prywatnym. Od pewnego czasu w mediach huczy o domniemanym kryzysie w jej związku z Dariuszem Pachutem.

"Dziś odbędzie się ramówka Polsatu, na której będę przedstawiać mój najnowszy program, który jest spełnieniem moich marzeń i za który serdecznie dziękuję. Wszyscy na niego czekacie, więc proszę, by omijać temat mojego życia prywatnego. Jestem na trudnym jego etapie, nie chciałabym, by większość czytelników zinterpretowała to jako promocję programu. Muszę/musimy przejść przez niego sami" - wyjawiła wokalistka.

Z góry podziękowała za zrozumienie. Wspomniała też o przygotowaniach do trasy koncertowej, która będzie jej ostatnią.

Program Dody w Polsacie

Dodajmy, że jeszcze do niedawna cała Polska huczała o programie "12 kroków do miłości". Doda spotykała się w nim z mężczyznami, którzy byli potencjalnymi kandydatami na jej życiowego partnera. Tymczasem już we wrześniu widzowie zobaczą kolejny format z artystką w głównej roli. "Doda. Dream Show" zostanie wyemitowany na antenie telewizji Polsat pod kierownictwem Edwarda Miszczaka oraz firmy producenckiej Rochstar. Format ma pokazać kulisy życia artystki. Wielu z nich będzie mogło zobaczyć, że w rzeczywistości nie jest ono zawsze tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać.

W większości produkcja ma ukazać przygotowania do trasy koncertowej nawiązującej do albumu "Aquaria". Format będzie powstawał m.in. w domu Dody, na sali treningowej, sali tanecznej, w studiu czy w hali, w której będzie grać koncert.

Ponadto Doda ostatnio szukała tancerzy, którzy wystąpią razem z nią podczas trasy koncertowej wieńczącej "Doda. Dream Show".

– Cześć kochani! Jestem właśnie na planie mojego reality. Jestem na sali tańca nie bez powodu. Mam dla was mega wiadomość – mówiła wówczas na nagraniu, opublikowanym w sieci. – Robimy po raz pierwszy otwarty casting w Polsce – wtrąciła towarzysząca jej tancerka.

– Jeżeli chcecie wziąć udział w mojej trasie koncertowej, która zaczyna się już na początku października i tym samym w reality, które rusza już na jesieni to... – kontynuowała Doda, oddając głos choreografce.– Szukajcie informacji na temat castingu, wysyłajcie swoje zgłoszenia, a potem my zaprosimy was przed oblicze tej pani – dodała Magdalena Brdey. Niedługo później odbył się casting. Doda była nim mocno podekscytowana.