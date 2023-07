Doda zaskoczyła fanów po raz kolejny. Jest szansa, żeby stanąć z nią na jednej scenie

Doda ponownie zaskoczyła swoich fanów. Niedawno na Instagramie opublikowała wideo, w którym przekazała radosną nowinę. Właśnie wystartował casting na tancerzy artystki podczas nadchodzącej trasy koncertowej. Tym samym zwycięzcy castingu zaprezentują się w programie "Doda. Dream Show" na antenie Polsatu.

"Doda. Dream Show". Casting dla tancerzy do trasy koncertowej artystki Fot. Mateusz Jagielski/East News

Jeszcze do niedawna cała Polska huczała o programie "12 kroków do miłości". Doda spotykała się w nim z mężczyznami, którzy byli potencjalnymi kandydatami na jej życiowego partnera. Tymczasem już we wrześniu widzowie zobaczą kolejny format z artystką w głównej roli.

"Doda. Dream Show" zostanie wyemitowany na antenie telewizji Polsat pod kierownictwem Edwarda Miszczaka oraz firmy producenckiej Rochstar. Format ma pokazać kulisy życia artystki. Wielu z nich będzie mogło zobaczyć, że w rzeczywistości nie jest ono zawsze tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać.

W większości produkcja ma ukazać przygotowania do trasy koncertowej nawiązującej do albumu "Aquaria". Format będzie powstawał m.in. w domu Dody, na sali treningowej, sali tanecznej, w studiu czy w hali, w której będzie grać koncert.

"Doda. Dream Show". Casting dla tancerzy do trasy koncertowej artystki

Niedawno Doda po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów. Na swoim Instagramie opublikowała wideo, podczas którego przekazała radosne wieści. Jak się okazało, sympatycy artystki otrzymali szansę stanięcia ze swoją idolką na jednej scenie. Z nagrania można dowiedzieć się, że właśnie wystartował casting na tancerzy Dody.

Artystka, która wielokrotnie zaskakiwała widzów podczas swoich performensów szuka młodych uzdolnionych ludzi, którzy wystąpią razem z nią podczas trasy koncertowej wieńczącej program "Doda. Dream Show".

Czytaj także: Doda skomentowała oskarżenia pod swoim adresem. Oberwało się jej byłym

"Cześć kochani! Jestem właśnie na planie mojego reality. Jestem na sali tańca nie bez powodu. Mam dla was mega wiadomość" – rozpoczęła nagranie Doda. "Robimy po raz pierwszy otwarty casting w Polsce" – wtrąciła towarzysząca jej tancerka. "Jeżeli chcecie wziąć udział w mojej trasie koncertowej, która zaczyna się już na początku października i tym samym w reality, które rusza już na jesieni to..." – kontynuowała Doda, oddając głos choreografce. "Szukajcie informacji na temat castingu, wysyłajcie swoje zgłoszenia, a potem my zaprosimy was przed oblicze tej pani" – dodała Magdalena Brdey.

W kolejnej części artystka wyjaśniła, na czym będzie polegał casting. Młodzi, uzdolnieni tancerze mają zatańczyć do piosenki "Melodia Ta" i opublikować nagranie w mediach społecznościowych, oznaczając #dodadreamshow. "Coś zaje**stego, niesamowicie kreatywnego, mega improwizacja, dajcie z siebie wszystko i oznaczcie #dodadreamshow. Zapraszamy!" – podsumowała Doda.

Przypomnijmy, że Doda od lat słynie z nieszablonowych pomysłów na swoje występy i niezwykłej precyzji w ich realizacji. W rezultacie każdy jej koncert staje się spektakularnym widowiskiem. Jednak to, co planuje podczas najbliższej trasy koncertowej ma przebić wszystko, co do tej pory zaprezentowała.

Warto wspomnieć, że reżyserem programu "Doda. Dream Show" jest Michał Majak, który razem z Pascalem Litwinem pracował przy programie "Doda. 12 kroków do miłości". W kształt formatu mają mieć wpływ fani artystki, których reakcje w social mediach mają być istotnym elementem show. Ponadto, sympatycy Rabczewskiej będą mogli wziąć udział w konkursach. Co będą mogli wygrać? Między innymi wejściówki na koncerty. Wiadomo, że program będzie się składał z ośmiu 44-minutowych odcinków.