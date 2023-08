Runmageddon i Marek Kamiński Foundation organizują półkolonie. Takiej oferty jeszcze nie było 

Runmageddon ruszył tego lata z nową inicjatywą: “Półkolonie z charakterem” to program adresowany do dzieci w wieku 8-14 lat, w którym aktywność sportowa oparta na formule Runmageddonu przeplata się z treningiem mentalnym bazującym na metodzie “Biegun”, stworzonej przez Marka Kamińskiego. Do tej pory takiej propozycji na polskim rynku nie było.

Fot. materiały prasowe

Czy wiecie, o czym marzą wasze dzieci? I nie, nie chodzi tu o bilety na koncert Taylor Swift czy najnowszą wersję ulubionej gry na konsolę. Chodzi o te “życiowe” marzenia: co chciałyby osiągnąć? Co sprawia im radość? Czy mają cel, do którego chciałyby dążyć? Wbrew pozorom, to nie są pytania, które powinny pozostawać bez odpowiedzi.

- Zdecydowaliśmy się na otwarcie półkolonii po spotkaniu z Markiem Kamińskim - zdobywcą dwóch biegunów, wybitnym przedsiębiorcą i człowiekiem zajmującym się zawodowo rozwojem osobistym. Wraz ze swoimi współpracownikami stworzył on program rozwoju mentalnego dla młodzieży Life Plan Academy - tłumaczy Jarosław Bieniecki, założyciel Runmageddonu i jednocześnie pomysłodawca “Półkolonii z charakterem”.

W życiu warto mieć marzenia, warto stawiać sobie cele, warto skupić się na ich realizacji - to rzeczy teoretycznie oczywiste, które w praktyce nawet dla dorosłych takimi nie są. Ja sam tych prostych prawd nie poznałem za młodu i dopiero w okolicach 30-stki zorientowałem się, że sukces, ten widoczny na zewnątrz, wynika z tego, jak radzimy sobie wewnątrz. Jeśli da się taką wiedzę dostarczyć dzieciakom kilkanaście lat wcześniej, niż ja sam ją dostałem, to czemu tego nie zrobić? Jarosław Bieniecki, Twórca Runmageddonu

Bieniecki przyznaje, że bodźcem do zorganizowania wypoczynku dla dzieci w tak nowatorskiej formule, była rynkowa nisza. Znalezienie wakacyjnej opcji, w ramach której dzieciaki będą miały okazję wyżyć się sportowo, nie jest problemem. Ale już takiej, która poza ciałem zaoferuje też coś dla młodego ducha - nie ma wiele.

Półkolonie z Runmageddon: każdy może zdobyć swój biegun

Każdy turnus “Półkolonii z charakterem” trwa pięć dni. Rodzice przywożą dzieci na miejsce zbiórki o 8 rano, odbierają o 17. W cenie turnusu są trzy posiłki oraz opieka doświadczonej kadry - trenerów Runmageddonu oraz trenerów Fundacji Marka Kamińskiego.

Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe, tak aby poziom trudności zajęć był dostosowany do ich możliwości. Każdego dnia dzieci uczestniczą w ćwiczeniach obejmujących obie strefy rozwoju: mentalną oraz fizyczną.

Turnus rozpoczyna się nieobowiązkowym sprawdzianem umiejętności fizycznych. Dzieci rzucają piłką, skaczą w dal, biegają na określonych dystansach. Celem nie jest jednak rywalizacja, ale uświadomienie sobie własnych możliwości.

- Chodzi o to, aby pokazać dziecku, że już przez te parę dni może zrobić widoczny, duży postęp. A co by było, gdyby robić to bardziej intensywnie przez cały rok? Postęp może być nieograniczony. Aspekt fizyczny ma sens sam w sobie, ale jednocześnie jest też dodatkiem do aspektu mentalnego - tłumaczy Jarosław Bieniecki.

Organizatorzy tłumaczą, że elementy samorozwoju są wprowadzane w taki sposób, aby dzieci przyswajały je naturalnie:

- Nie ma u nas wykładów, prelekcji. Cała wiedza podawana jest w formie zabawy, dyskusji, ćwiczeń. Aby takie działania miały sens, dzieciaki muszą się w nie zaangażować. Oczywiście, trener musi włożyć wysiłek w to, aby utrzymać koncentrację uczestników, ale zajęcia Life Plan Academy zostały zaprojektowane tak, aby utrzymać ją na jak najwyższym poziomie - tłumaczy Bieniecki.

Motywacja i zaangażowanie przydają się podczas zajęć ruchowych, zwłaszcza że dzieciaki mają okazję sprawdzić się na prawdziwych runmageddonowych przeszkodach.

- Uczymy dzieci odpowiednich technik, które pozwalają przemierzać je w optymalny sposób, tak, aby poprawiać się z zajęć na zajęcia - tłumaczy Norbert Kwieciński, project menager “Półkolonii z charakterem”.

Każdy, kto miał okazję spróbować swoich sił w Runmageddonie, wie jednak, że podbijanie własnego bębenka rekordów to tylko jedna strona medalu - na rasie bardzo ważna jest również współpraca i pomoc innym uczestnikom.

- W trakcie półkolonii mamy też zajęcia w grupach, których celem jest integracja: dzieci uczą się dawać sobie wsparcie, pomagać siebie nawzajem, bo to nieodłączny element prawdziwych biegów runmageddonowych - zaznacza Norbert Kwieciński.

Projekt wystartował w tym roku, kiedy rozmawiamy kończy się drugi turnus. Uczestnicy kończą zajęcia z wielkimi uśmiechami na twarzy, ale wrażenia, jakimi dzielą się z dorosłymi, mogą być dla niektórych zaskoczeniem.

- Dla niektórych dzieci jest to pierwszy raz, kiedy ktoś pyta je, jakie mają marzenia - mówi Jarosław Bieniecki i dodaje, że nazwanie tego, co chcemy osiągnąć, jest przecież pierwszym i niezbędnym krokiem do realizacji każdego planu:

- Dzieci zaczynają mówić o swoich marzeniach, nazywać je. Dowiadują się, że są w stanie realizować własne cele - oczywiście na odpowiednią skalę. Upodmiotowienie dziecka, chęć rozmowy o tym, o czym ono marzy, czego ono chce - to jest potężna wartość - podsumowuje pomysłodawca półkolonii.

Obecnie “Półkolonie z charakterem” odbywają się w trzech lokalizacjach: Warszawie, Białymstoku i Trójmieście. Szczegóły oraz formularz zapisów znajdziecie na stronie https://www.runmageddon.pl/imprezy/by-runmageddon-kaminski-foundation.