Pijany mężczyzna położył się na ruchliwej ulicy w Poznaniu. Cudem przeżył

W Poznaniu pijany mężczyzna położył się na środku ruchliwej ulicy i zasnął. Do zdarzenia doszło ok. godziny 18:00 na ul. Ściegiennego.

Pijany mężczyzna leżał na środku drogi. Fot. East News/ Andrzej Iwanczuk/REPORTER, codziennypoznan.pl

W czwartek 3 sierpnia ok. godziny 18:00 w Poznaniu przy ul. Ściegiennego miało miejsce niebezpieczne zdarzenie. Mężczyzna pod wpływem alkoholu położył się na środku jezdni przed jadącymi samochodami i zasnął. Jako pierwszy o tym zdarzeniu poinformował codziennypoznan.pl.

Centymetry od tragedii

W związku z niebezpiecznym zachowaniem pijanego niektórzy kierowcy omijali mężczyznę w ostatniej chwili. Centymetry dzieliły obie strony od tragedii. Dopiero po chwili część kierowców się zatrzymała. Trzech kierujących najpierw próbowało obudzić mężczyznę i przekonać go do wstania, ale ostatecznie przenieśli go na pobliski trawnik i wezwali odpowiednie służby.

Jednak po przyjeździe na miejsce policjanci odkryli, że mężczyzna... udał się w nieznanym kierunku.

"Wczoraj około godziny 18.20 policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald otrzymali telefoniczne zgłoszenie z prośbą o interwencję w rejonie skrzyżowania ulic Częstochowskiej i Ściegiennego. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który miał leżeć na jezdni. Na miejsce został skierowany patrol, jednak policjanci nie potwierdzili obecności mężczyzny opisanego w zgłoszeniu" – czytamy w komentarzu przesłanym dla naTemat przez podinsp. Iwonę Liszczyńską z Zespołu Prasowego KWP w Poznaniu.

Tego samego dnia Straż Miejska z Poznania poinformowała, że pijany mężczyzna leży na środku ulicy na poznańskich Jeżycach przy ul. Kraszewskiego. Okazało się, że miał on myśli samobójcze. Po przyjeździe karetki zabrano go do szpitala.