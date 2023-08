FEST Festival odwołany! Organizator w specjalnym oświadczeniu podał powody

Tegoroczny FEST Festival, który miał odbyć się w dniach 9-13 sierpnia w Chorzowie, został odwołany. Organizatora wydał specjalne oświadczenie, w którym tłumaczy powody tej decyzji. Wiadomo też, co dalej w kwestii zakupionych biletów.

FEST Festival odwołany. Jest oficjalne oświadczenie organizatora. Fot. Materiały prasowe

"Z ogromnym bólem serca musimy poinformować Was, że niestety w tym roku jesteśmy zmuszeni odwołać festiwal i nie będziemy mogli razem spędzić tych pięknych chwil w Parku Śląskim" – podano w oświadczeniu organizatorów FEST Festival, które przekazano mediom.

FEST Festival odwołany. Organizator podał powody

Jak czytamy, "festiwal znajdował się w fazie dynamicznego rozwoju a, frekwencja rok do roku rosła o ponad 30 proc". "Taki dynamiczny rozwój pozwolił nam zakładać, że ten rok będzie równie dobry. Cieszyliśmy się z tego i właśnie pod taki wzrost frekwencji tworzyliśmy tegoroczna edycję" – napisano.

Jednak nie do końca to się udało. "Niestety, pomimo ogromnego wsparcia od wielu naszych partnerów i sponsorów, tegoroczny kryzys w branży eventowo-rozrywkowej znacząco zmniejszył sprzedaż biletów, powodując że nasze szacowanie było błędne. Na dzień dzisiejszy liczba uczestników osiągnęła niewiele ponad 50 proc. planowanej frekwencji, czyniąc organizację FEST Festivalu niemożliwą do zrealizowania w tym roku" – poinformowano o przyczynach odwołania wydarzenia.

Z komunikatu organizatora można dowiedzieć się też, że w ostatnich kilku tygodniach robiono wszystko, aby poradzić sobie z nową sytuacją.

"Wykorzystaliśmy wszystkie posiadane fundusze na organizację wydarzenia i konieczne do rozpoczęcia jego montażu. Przez ostatnie miesiące prowadziliśmy rozmowy z instytucjami publicznymi, sponsorami i funduszami, aby pozyskać dodatkowe finansowanie na tegoroczną edycję. Zredukowaliśmy koszty i dywersyfikowaliśmy kanały promocyjne. Żadne z tych działań nie przyniosło oczekiwanych efektów i nie zabezpieczyło finansów przed zbliżającym się wydarzeniem" – wskazali organizatorzy.

Organizator przeprasza i tłumaczy, co dalej ws. biletów

Organizatorzy przeprosili oczywiście fanów festiwalu. "Walczyliśmy o nasze ponowne spotkanie ze wszystkich sił i do ostatniej chwili. Jesteśmy niezmiernie zasmuceni i przepraszamy za to niepowodzenie wszystkich Was, którzy nam zaufali i wspierali nas przez ostatnie lata" – napisali.

I dodali: Jednocześnie dziękujemy artystom, sponsorom, partnerom, wykonawcom i wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w tworzenie FEST Festivalu, a także Wam - festiwalowiczom, którzy przede wszystkim tworzyli atmosferę tego pięknego wydarzenia".

Co jednak z zakupionymi biletami? Jak dowiedzieć się można z ich oświadczenia, "wszyscy posiadający bilety mogą ubiegać się o zwrot środków, niestety w obecnej sytuacji zmuszeni zostaliśmy do uruchomienia postępowania upadłościowego, co uniemożliwia na ten moment wypłatę jakichkolwiek należności przez spółkę".

"To dziś jedyna droga, która umożliwia nam rozliczenie się z organizacji festiwalu. Wszystkie osoby posiadające bilety, otrzymają wkrótce na skrzynki e-mailowe informacje z dalszymi komunikatami w sprawie zwrotów środków za bilety" – wyjaśniono, czego mogą spodziewać się osoby, które taki bilet mają.

Przypomnijmy, że w tym roku na FEST Festival 2023 miały zagrać wielkie gwiazdy jak The Chemical Brothers, Peggy Gou, Kasabian, Steve Angello, Sofi Tukker, Róisín Murphy.