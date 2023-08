Za granicą to standard. Pomarańczowe koperty pojawiły się w jednym z polskich miast

Urząd Miasta w Zakopanem poinformował mieszkańców o nowym oznaczeniu miejsc parkingowych w mieście, które mogą im przypaść do gustu. Dlaczego? Bo parkując na pomarańczowych kopertach mieszkańcy będą mogli oszczędzić.

Takie miejsca parkingowe pojawiły się w Zakopanem. Fot. UM w Zakopanem

"Szanowni Mieszkańcy, pragniemy przypomnieć, że od 1 sierpnia 2023 r. zmianie ulegną stawki za postój w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Zakopanego. Jednakże, dzięki wdrożeniu Projektu pn. Zakopiańska Karta Mieszkańca przez Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Dorulę, Mieszkańcy - użytkownicy Zakopiańskiej Karty Mieszkańca są uprawnieni do wniesienia w parkomacie dotychczasowych stawek opłat tj. 1 h – 3,00 zł, 2 h – 3,50 zł, 3 h – 4,30 zł" – czytamy w komunikacie zakopiańskiego magistratu.

Ale "zamrożenie" stawek za parkowanie dla mieszkańców Zakopanego to jedno. Przy niektórych ulicach w mieście pojawiły się specjalne miejsca parkingowe, malowane na pomarańczowo, które szczególnie spodobają się osobom mieszkającym w tym mieście.

"Użytkownicy Karty będą uprawnieni do jednokrotnego w danym dniu bezpłatnego postoju przez pierwsze 60 minut na obszarze podstref A, B, C na podstawie uzyskanego tylko w parkomacie bezpłatnego biletu dostępnego raz na dobę. A także dodatkowe 60 minut na wyznaczonych miejscach oznaczonych znakami poziomymi w kolorze pomarańczowym i znakami pionowymi" – dodaje UM w Zakopanem.

Miejsca dla mieszkańców oznaczone na pomarańczowo znajdują się przy budynkach użyteczności publicznej przy ulicach:

ul. Gimnazjalnej – obok budynku ZUS-u / Sądu Rejonowego Zakopane,

ul. Sienkiewicza – obok budynku Sądu Rejonowego Zakopane,

ul. Kościuszki – obok budynku Urzędu Miasta Zakopane,

ul. Kościuszki – obok budynku Banku Spółdzielczego ul. Kościuszki 2,

ul. Zaruskiego – obok budynku POCZTY POLSKIEJ na Krupówkach,

Al. 3-go Maja górne – na parkingu pod przystankiem autobusowym,

Al. 3-go Maja górne – naprzeciwko budynku BANKU PKO BP.

Kolorowe oznaczenia dot. parkowania w Czechach

Takie kolorowe koperty, czy linie, które wyznaczają miejsca parkingowe, są standardowymi rozwiązaniami w wielu miastach Europy. Na przykład w Czechach żółta, ciągła linia wzdłuż jezdni oznacza zakaz zatrzymywania, przerywana żółta linia to zakaz parkowania.

Z kolei jeśli miejsca parkingowe są wytyczone niebieskimi liniami, to mogą tam parkować tylko mieszkańcy, a więc każde auto na obcych blachach szybko może zarobić mandat.

W Pradze mamy jeszcze linie fioletowe, które oznaczają parking płatny dla turystów do 24h oraz pomarańczowe, między którymi parkowanie jest płatne, ograniczone czasowo do 2 godzin lub do czasu wskazanego na znaku.

Czytaj także: https://natemat.pl/471983,parking-najwazniejszym-elementem-wspolczesnego-miasta-ludzie-placa-krocie