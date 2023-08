Piękna niespodzianka od Goslinga na urodziny Gerwig. Reżyserka "Barbie" była w szoku

W piątek 4 lipca Greta Gerwig obchodziła swoje 40 urodziny. Nie spodziewała się jednak, jaki prezent przygotował dla niej Ryan Gosling, odtwórca roli Kena w jej filmie "Barbie". Reżyserka nie kryła swojego zaskoczenia.

Fot. Greta Gerwig i Ryan Gosling na planie filmu "Barbie". Źródło: Album Online/East News

Greta Gerwig była właśnie na zajęciach z pilatesu, gdy niespodziewanie do sali weszła grupa tancerzy i zatańczyła układ taneczny, jaki można było zobaczyć w filmie "Barbie". Okazuje się, że była to forma prezentu od Ryana Goslinga, który wcielił się w rolę życiowego partnera słynnej lalki firmy Mattel.

Nagranie z tego wydarzenia zostało już udostępnione na oficjalnym profilu filmu na Instagramie.

Na filmiku widać wyraźnie zaskoczoną Gretę, gdy do pomieszczenia wchodzą kolejni tancerze i tancerki, by wspólnie zatańczyć dobrze znany jej układ.

"Sam Ken dobrze o tym wie... czasami jedynym sposobem na wyrażenie swoich uczuć jest piosenka i taniec! Ken Ryan przysłał te specjalne Barbie i Keny, aby uczcić urodziny Grety z pełną mocą uczuć!" – można przeczytać w udostępnionym poście.

Co ciekawe, Greta niedawno wyjawiła mediom, jak początkowo obawiała się, że Gosling może być niechętny do tego, by śpiewać i tańczyć w jej filmie. Dodała jednak, że Ryan jest świetny w obu tych rzeczach.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Gosling występował na scenie przynajmniej od 11 roku życia – przynajmniej z tego okresu pochodzą najstarsze nagrania z jego udziałem. Na archiwalnych filmikach widać, jak młodziutki Gossling... tańczy i śpiewa na scenie przed zebraną publicznością.

"To Ryan Gosling na mormońskim konkursie talentów pod koniec 1991 roku ze swoją siostrą Mandi" – czytamy w opisie jednego z takich nagrań. "To było, zanim trafił do Klubu Myszki Miki. Moja rodzina i ja byliśmy tam wtedy i wszystko sfilmowaliśmy. Kilka lat później znaleźliśmy ten pokryty kurzem film w naszym garażu, więc wrzuciliśmy go na YouTube!" – czytamy pod wideo udostępnionego na YouTube.

Jeszcze w pierwszej połowie lat 90. Gosling dołączył do Klubu Myszki Myki (popularny program muzyczny dla dzieci), gdzie poznał i zaprzyjaźnił się z Justinem Timberlake'iem, późniejszym członkiem boysbandu N Sync.

O niesamowitym talencie aktorskim Goslinga świadczy też to, jak świetnie odnajduje się w ociekającej różem komedii z ważnym przesłaniem społecznym, mając też na koncie główne role w filmach "Drive", czy "Blade Runner 2049".

