Przerażające sceny w Warszawie. Dziecko jechało rowerem trasą szybkiego ruchu

Agnieszka Miastowska

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Jeden z kierowców zauważył, że po drodze porusza się chłopiec na rowerze, który, co gorsza, miał w uszach słuchawki. – Wystarczy podmuch z przejeżdżającej ciężarówki i by go zmiotło – stwierdził autor nagrania.