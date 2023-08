"Playboy" w Ukrainie wraca do druku. Modelka na okładce nowego numeru to ważny symbol

Paweł Mączewski

I ryna Białocerkowiec to modelka i prezenterka telewizyjna, która trzeciego dnia wojny w Ukrainie straciła oko podczas bombardowania obwodu kijowskiego. To ona znajduje się na okładce nowego "Playboya", który wraca do druku po przerwie wywołanej agresją Rosji.