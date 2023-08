Na Światowych Dniach Młodzieży miało dojść do cudu. Według relacji kardynała Juana Jose Omella 16-letnia Hiszpanka odzyskała wzrok. Wcześniej jej pole widzenia wynosiło zaledwie 5 proc.

Jak poinformował w niedzielę przewodniczący Episkopatu Hiszpanii kardynał Juan Jose Omella na Światowych Dniach Młodzieży miało dojść do cudu. Według relacji duchownego 16-letnia Hiszpanka Jimena twierdzi, że w Lizbonie odzyskała wzrok.

– Siedziałam w ławce i płakałam, bo chciałam się wyleczyć (...). Kiedy otworzyłam oczy, nagle wszystko zobaczyłam wyraźnie, perfekcyjnie – twierdzi dziewczyna.

Przewodniczący Episkopatu powiedział, że o wydarzeniu dowiedział się od zakonnicy, która zna dziewczynę i jej rodzinę. Jimena i jej bliscy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony z prałaturą Opus Dei.

– Dziękujemy Bogu. Później lekarze stwierdzą, czy Jimena mogła wyzdrowieć. Ale dla tej dziewczyny to jest coś wielkiego, możemy powiedzieć, że cud – mówił kardynał Omella na konferencji prasowej kończącej udział Hiszpanów w ŚDM.

W wywiadzie dla radia Cope 16-latka powiedziała, że od ponad dwóch lat prawie nie widzi, a powodem takiego stanu rzeczy jest krótkowzroczność. – Wszystko było zamazane – powiedziała.

Pole widzenia Jimeny wynosiło zaledwie 5 proc. Teraz dziewczyna mówi, że w sobotę po modlitwie do Matki Bożej Śnieżnej i przyjęciu komunii odzyskała wzrok. – Siedziałam w ławce (w Sanktuarium Fatimskim – przyp. red.) i płakałam, bo chciałam się wyleczyć, a to był ostatni dzień nowenny do Matki Bożej Śnieżnej, której święto obchodzone jest 5 sierpnia. Kiedy otworzyłam oczy, nagle wszystko zobaczyłam wyraźnie, perfekcyjnie – powiedziała w radiu.

– Na Światowych Dniach Młodzieży zwrócono się do młodych, aby wyprosili moje uzdrowienie i dziś widzę doskonale. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jestem szczęśliwa, to moje nowe narodziny – mówiła Jimena.

Światowe Dni Młodzieży w Portugalii. Zmarła katechetka

Na Światowych Dniach Młodzieży nie obeszło się bez incydentów, o czym już informowaliśmy w naTemat.

Jak przekazał 31 lipca rzecznik prasowy ŚDM, 62-letnia katechetka z Francji zmarła. Kobieta uległa wypadkowi w swoim mieszkaniu. Niestety, po przewiezieniu jej do szpitala, jej życia nie udało się uratować. Na wydarzenie przybyła ze swoją rodziną.

Tuż po rozpoczęciu Światowych Dni Młodzieży do mediów przedostała się informacja, że 21-letni Chorwat skoczył do wody i już nie wypłynął. Obecnie lekarze walczą o jego życie w szpitalu. Do wypadku doszło na plaży w miejscowości Carcavelos, ok. 20 km od Lizbony.