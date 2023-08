Podsiadło widziany w towarzystwie znanej aktorki na OFF Festiwalu w Katowicach. Randkują?

Mimo że Dawid Podsiadło jest gwiazdą polskiej sceny muzycznej, która wyprzedaje całe stadiony i zdobywa kolejne prestiżowe nagrody, nie należy do wylewnych osób publicznych. Wokalista nie mówi publicznie o swoim codziennym życiu czy związkach. W ubiegły wystąpił na OFF Festiwalu w Katowicach. Jak donosi jeden z portali, artysta był widziany w towarzystwie znanej aktorki. Czy wokalista i Maria Dębska są parą?

Podsiadło widziany w towarzystwie znanej aktorki na festiwalu. Są parą? Fot. Andrzej Grygiel/East News

Podsiadło widziany w towarzystwie znanej aktorki na festiwalu. Są parą?

OFF Festival Katowice, tegoroczny największy festiwal muzyki alternatywnej w Polsce rozpoczął się 4 sierpnia i potrwał do 6 sierpnia. Na terenie urokliwej Doliny Trzech Stawów zaprezentowali się tacy zagraniczni wykonawcy i zespoły jak Push, Slowdive, Spiritualized, King Krule, Confidence Man czy Panda Bear & Sonic Boom.

Reprezentantami polskiej sceny podczas 16. edycji kultowego festiwalu byli m.in. Hania Rani, Trupa Trupa i Daria ze Śląska. Niedzielny wieczór przyniósł sporą niespodziankę. Na scenie bowiem pojawił się Dawid Podsiadło. Chociaż jego nazwisko nie było uwzględnione w oficjalnym programie festiwalu, artysta wystąpił razem z Rubensem, Łukaszem Moskalem, Aleksandrem Świerkotem i Marcinem Macukiem jako Udary, interpretując utwory grupy The Strokes.

Nie tylko show z udziałem Podsiadły przykuło uwagę mediów. Serwis WP Gwiazdy zauważył także, że poza sceną wokalista miał spędzać czas w towarzystwie znanej aktorki Marii Dębskiej.

"Nasi informatorzy donoszą, że para była widziana w hotelu w Katowicach, a także w aucie podczas wspólnej podróży do Warszawy. Trudno powiedzieć, jaki charakter ma relacja artysty i aktorki" – czytamy na stronie WP Gwiazdy.

Czy wzięty wokalista i aktorka mają się ku sobie? Trudno powiedzieć. Warto przypomnieć, że w początkowej fazie swojej kariery Dawid Podsiadło miał być zaręczony z niejaką Eweliną.

W późniejszym czasie różne tabloidy spekulowały o jego romansach z takimi osobami jak Zofia Wichłacz czy Vanessa Aleksander. Jeszcze w zeszłym roku mówiono o jego związku ze skrzypaczką, Magdaleną Laskowską.

Pod koniec października ubiegłego roku artysta przyjął zaproszenie do podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego w Onecie. Podczas rozmowy z dziennikarzami sam otworzył się jak nigdy w temacie swojej miłości. Poruszył chociażby kwestię bolesnych rozstań.

– Przeżyłem to nie raz, ale nie mam nad tym kontroli, to po prostu się dzieje i dzięki temu powstają kolejne piosenki, więc to nie jest tak, że razem z tym traci się sens życia, tylko jest trudno żyć. Ja nigdy nie stoczyłbym się za daleko. Mam świadomość, jak jednorazową przygodą jest życie i nie mam zamiaru tego tracić, nawet jak życie bardzo boli, chcę to czuć – powiedział.

Na pytanie, jaką najbardziej szaloną rzecz zrobił dla miłości, odparł krótko: "Kiedyś wam opowiem". Wojewódzki, idąc za ciosem, dopytał: – Jak na co dzień mówi do ciebie twoja dziewczyna? Gość bez zastanowienia odpowiedział: "Dawcia".

Zdradził, że "od dawna mieszkają razem" i wyjaśnił, że nie chodzi tutaj o "ułatwienie logistyczne". – Po prostu z miłości – dodał. Od tamtej pory nie opowiadał o ukochanej. Nie pojawiły się też żadne doniesienia mogące wskazywać na to, że ich związek to już przeszłość, zatem rewelacje na temat spotkania z Dębską mogą się okazać zwykłą nadinterpretacją.

Dębska w ubiegłym roku zakończyła swoje małżeństwo z Marcinem Bosakiem, kolegą z branży aktorskiej. Po tym wydarzeniu wystąpiła w "W moim stylu", youtube'owym formacie prowadzonym przez Magdę Mołek, gdzie otworzyła się nieco na temat swojego życia małżeńskiego i procesu rozwodowego.

Kilka miesięcy później, magazyn "Dobry tydzień" opisywał domniemany związek Dębskiej z Erykiem Kulmem. Aktor ten jednak, w późniejszym wywiadzie udzielonym Pudelkowi, zdementował te spekulacje.