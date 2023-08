Brutalnie pobił mężczyznę i wrzucił go do rzeki. Po sieci krąży drastyczne nagranie

redakcja naTemat

W centrum Olsztyna doszło w weekend do szokujących scen. Potężnie zbudowany napastnik pobił na moście mężczyznę w średnim wieku, a następnie wrzucił go do rzeki. Jeden ze świadków nagrał całe zdarzenie.