Jest na co czekać! Mamy wstępną prognozę pogody na sierpniowy długi weekend

Nowy tydzień rozpoczął się aurą bliższą jesieni niż środkowi letnich wakacji, ale to już prawdopodobnie ostatnie na jakiś czas podrygi chłodnej pogody w Polsce. Jak wynika z najnowszych przewidywań synoptyków IMGW, Polaków czeka miła niespodzianka akurat na rozpoczęcie sierpniowego długiego weekendu.

Jaka będzie pogoda w nadchodzącym tygodniu? Fot. wxcharts.com

Prognoza pogody. Początek długiego weekendu

We wtorek 8 sierpnia czeka nas więcej słońca, choć miejscami można spodziewać się przelotnego deszczu, zaś na południu, północnym zachodzie i Pomorzu – również burz. Największe opady deszczu, ok. 15 mm, mogą spaść na południu Polski, zaś w Tatrach cały czas możliwy będzie deszcz ze śniegiem oraz śnieg.

Temperatura będzie raczej chłodna, maksymalnie sięgająca 18-20 st. Celsjusza, a na Podhalu jedynie ok. 15 st. C. Temperatura odczuwalna będzie niższa z powodu silnego wiatru, który w porywach osiągać będzie do 65 km/h, na Pomorzu do 80 km/h, zaś nad morzem 100–110 km/h. Wieczorem i w nocy wiatr będzie stopniowo słabł.

W środę 9 sierpnia aura będzie o wiele bardziej słoneczna chwil, choć miejscami możliwy będzie przelotny deszcz. Nad morzem wiatr może w porywach osiągać do 50 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 st. C na północy do 22 st. C na południowym wschodzie. Nieco chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, od 16 st. C do 17 st. C.

W czwartek 10 sierpnia pogoda znów będzie zmienna z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy, wschodzie i południowym wschodzie. Najwięcej słońca synoptycy przewidują na zachodzie Polski. Słupki rtęci na termometrach sięgną od 19 st. C do 21 st. C, jedynie nad morzem około 17 st. C.

W piątek 11 sierpnia nad większością kraju niebo będzie zachmurzone w stopniu małym i umiarkowanym, z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie. Temperatura zacznie stopniowo rosnąć do 19 st. C na północnym wschodzie i nad morzem oraz do 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych.

Z kolei sobota i niedziela 12-13 sierpnia dla wielu Polaków oznaczać będzie początek sierpniowego długiego weekendu – i te właśnie dni będą zdecydowanie najcieplejsze. Nad krajem będzie raczej słonecznie, z okresowym zachmurzeniem i słabym, przelotnym deszczem. Na południowym zachodzie Polski temperatura maksymalna sięgnie nawet 26 st. C, z kolei najzimniej będzie północy Polski: od 19 st. C do 20 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy i zachodni.