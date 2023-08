"Są naszymi wrogami". Ostry komentarz ważnego niemieckiego polityka o PiS

Prawo i Sprawiedliwość od dawna "brata się" z innymi skrajnie prawicowymi partiami krajów Wspólnoty europejskiej jak Fidesz Orbana, czy Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Ich wspólnym mianownikiem, szczególnie z Węgrami, jest łamanie praworządności. Nie dziwią więc ostatnie słowa Manfreda Webera wymienił PiS jako jednego z wrogów praworządności, którego trzeba zwalczać.

Jarosławowi Kaczyńskiemu nie spodobają się słowa Manfreda Webera. Fot. Lukasz Gdak/East News

– Każda partia musi zaakceptować państwo prawa. To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media – powiedział w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF szef grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber.

– Kto to akceptuje, może być demokratycznym partnerem – konkurentem, politycznym konkurentem, ale demokratycznym partnerem. A wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji albo PiS w Polsce, są naszymi wrogami i będą przez nas zwalczani – dodał kluczowy, niemiecki polityk.

Nie trzeba było długo czekać na furię wśród polityków PiS. "Jeden z najbliższych niemieckich kolegów p. Tuska mówi wprost: PiS to nasz wróg i będzie przez nas zwalczany. Niebywała bezczelność i buta" – napisał na Twitterze Michał Dworczyk.

"Manfred Weber, niemiecki szef frakcji politycznej Donalda Tuska, oficjalnie ogłosił, że rząd Polski jest 'wrogiem', który będzie 'zwalczany'. Wypowiedź Webera to - nawet jak na Niemca - skrajny przykład bezczelności. A także złamanie wszelkich zasad obowiązujących w europejskiej polityce" – sięgnęła po ksenofobiczną argumentację byłą premier Beata Szydło.

Nie pierwsze tak mocne słowa Webera o PiS

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Manfred Weber rozwścieczył PiS. Jak pisaliśmy w naTemat, szef Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim powiedział w wywiadzie dla niemieckiej prasy, że (jako EPL - red.) "jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce". Krytycznie zareagowali między innymi Beata Szydło i Jacek Sasin. Mateusz Morawiecki pokusił się nawet o twórczość, którą rzadko można zaobserwować o polityków pełniących czołowe funkcje w państwie. Uderzył memem w Donalda Tuska. Beata Szydło także zareagowała w podobnym tonie. "'Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce' - powiedział otwarcie niemiecki polityk Manfred Weber. Czyli albo niezależna Polska rządzona przez PiS, albo niemiecka dominacja. O to będą najbliższe wybory. Dziękuję, Herr Weber, za tak otwarte postawienie sprawy" – napisała z kolei Beata Szydło.

Co naprawdę powiedział Weber, a co PiS wyrwało z kontekstu?

Tymczasem, jak zaznaczył Manfred Weber, nie jest bezkrytyczny wobec Zielonego Ładu, w wyborach europejskich poprze Ursulę von der Leyen, a jego pragnieniem jest stworzenie zapory ogniowej przed Prawem i Sprawiedliwością u władzy w Polsce. – Sformułowałem trzy warunki każdej współpracy. Za Europą, za Ukrainą, za rządami prawa, w ten sposób zbudujemy zaporę ogniową dla Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce, prowadząc kraj z powrotem do Europy – powiedział Manfred Weber w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zwrot o jedynej sile się więc pojawia, jednak nie chodzi o "Berlin" czy "Niemcy". Wywiad dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" koncentrował się na samej Europejskiej Partii Ludowej, jej przyszłości, w tym zmianie na stanowisku przewodniczącego. Rozmowa ma w tym kontekście tytuł "Von der Leyen byłaby na pierwszym miejscu". Dalej jest mowa o tym, że EPL przesuwa się na prawo jako alternatywa dla takich "wrogich" sił jak Alternatywa dla Niemiec czy Marine Le Pen. – Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. Alternatywa dla Niemiec, [Marine - red.] Le Pen to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy [z innymi partiami - red.]: proeuropejskość, proukraińskość, popieranie zasad państwo prawa. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS – brzmiała wypowiedź Webera. Weber mówi jeszcze "my" o Eduardzie Hegerze, czyli liderze słowackiej partii Demokraci, należącej do grupy EPL w Parlamencie Europejskim. Pełen kontekst wskazuje więc, że Weber mówił nie o Niemczech, a o Europejskiej Partii Ludowej jako "sile, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy".

Czytaj także: https://natemat.pl/495422,morawiecki-uderzyl-memem-w-tuska-po-slowach-manfreda-webera-o-pis