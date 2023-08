Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, z anteny TVP3 znika program "Magazyn Ekspresu Reporterów", który emitowany był przez Telewizję Polską od 1999 roku. W serwisie czytamy, że na skasowanie tytułu z jesiennej ramówki stacji mogła wpłynąć coraz niższa oglądalność. Odejście Michała Olszańskiego miało na to wpływ?

Z anteny TVP znika program "Magazyn Ekspresu Reporterów". Fot. TVP

"Magazyn Ekspresu Reporterów" znika z TVP

Pierwszy odcinek programu "Magazyn Ekspresu Reportarów" wyemitowano w TVP2 w 1999 roku. Cztery lata po debiucie stacja zmieniła nieco formach programu, nagrywając go na żywo ze studia. W 2019 roku reporterskie show przeniesiono na kilka lat do ramówki TVP1. Wraz z początkiem bieżącego roku widzowie mogli oglądać go na kanale TVP3.

Najbardziej znanym gospodarzem "Magazynu Ekspresu Reporterów" był Michał Olszański, który prowadził program w latach 1999-2020. Po odejściu dziennikarz podziękował swoim współpracownikom, nazywając ich "solą tego programu". – To dzięki Wam ten program przez lata był oglądany, szanowany i oczekiwany. Oby tak było dalej, niestety już bez mojego udziału. Kto wie, może jeszcze się zobaczymy – dodał wówczas.

Wraz z Olszańskim w rolach prowadzących mogliśmy zobaczyć także Martę Kielczyk (2017-2018) i Barbarę Włodarczyk (2018-2019). Od 2020 roku twarzami "Magazynu Ekspresu Reporterów" byli Mirosław Rogalski oraz Urszula Rogala.

Kultowy format Telewizji Polskiej zdobył na przestrzeni lat wiele statuetek w ramach plebiscytu Telekamera Tele Tygodnia. Program chwalono za jego interwencyjny charakter.

Zgodnie z ustaleniami portalu Wirtualne Media "Magazyn Ekspresu Reporterów" nie pojawi się już w jesiennej ramówce TVP. Na jego miejsce wejdą programy "Kryminalna siódemka" (godz. 22:40), a także "Całkiem niezła historia" (godz. 22:55).

Serwis dowiedział się, że za zdjęcie formatu z anteny ma odpowiadać jego spadająca oglądalność. Czy program kiedykolwiek wróci do – Teraz już wiemy, że nic z tego, a nasze obawy nie były bezpodstawne, czekamy więc na oficjalne wiadomości od szefostwa – przekazał informator portalu.

Wiadomo, że w latach 2022-2023 "Magazyn Ekspresu Reporterów" oglądało średnio 526 tys. widzów, czyli o 17 tys. mniej niż w ubiegłym roku. W 2019 roku, gdy prowadzącym był jeszcze Olszański, program cieszył się widownią licząca 1,5 mln.

Zmiany w "Pytaniu na Śniadanie" TVP

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w ostatnim czasie głośno jest o zmianach, które zachodzą w programach śniadaniowych. W "Pytaniu na Śniadanie" TVP pojawi się nowy prowadzący, który zadebiutuje u boku Anny Popek.

Nowym gospodarzem śniadaniówki został Robert Rozmus. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, cytując TVP: ""Oboje prowadzili wspólnie jedną z wakacyjnych biesiad. Sprawdzili się i polubili, dobrze wypadają razem". Wcześniej Rozmus był gospodarzem takich programów jak "Rodzina, jak z nut" czy "Ja to znam!". Widzowie mogą kojarzyć z wielu seriali takich jak: "Na dobre i na złe", "Niania", "Magda M.", "Ojciec Mateusz". Sam brał udział również w programach typu talent-show takich jak "Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a jego głos wielokrotnie można usłyszeć w dubbingu.

