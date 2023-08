Bezdomny z "gnijącą" ręką został aresztowany. Służby mówią, co stanie się z mężczyzną

Alan Wysocki

B ezdomny z "gnijącą" ręką został zatrzymany przez policję we Wrocławiu. Mężczyzna trafił prosto do aresztu, jednak to nie koniec sprawy. "Fakt" ustalił, co dalej stanie się z mężczyzną, który od wielu tygodni wywoływał strach i zgorszenie wśród lokalnej społeczności.