Jeszcze nie wyjrzeliście za okno? Zróbcie to, bo dziś wyjątkowa noc

Dorota Kuźnik

K iedy słynna noc Perseidów? Ano już dzisiaj. To okazja do tego, żeby spojrzeć w niebo i pomyśleć życzenie. Jednocześnie spadać może nawet kilkadziesiąt gwiazd, co daje niezwykły efekt.