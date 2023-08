Fala upałów dopiero się rozkręca. Są nowe ostrzeżenia, ale najgorsze przed nami

Upały atakują w niedzielę Polaków coraz mocniej. IMGW wydało na 13 sierpnia ostrzeżenia meteorologiczne dla połowy Polski. Kolejne dni będą jeszcze gorsze.

IMGW wydało alerty na niedzielę Fot. wxcharts.com

Alerty IMGW na niedzielę 13 sierpnia

W związku z falą upałów, która nadciągnęła w ten weekend nad Polską, IMGW wydało alerty drugiego stopnia ostrzegające przed upałami aż w ośmiu województwach:

mazowieckim ;

lubelskim – dla powiatów: łukowskiego, ryckiego, puławskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, lubelskiego, Lublin, opolskiego, kraśnickiego, krasnostawskiego, janowskiego, biłgorajskiego;

łódzkim ,

świętokrzyskim ,

opolskim – dla powiatów: oleskiego, strzeleckiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego, głubczyckiego;

śląskim – oprócz powiatów żywieckiego, bielskiego, Bielsko-Biała;

małopolskim – oprócz powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, gorlickiego;

podkarpackim . – oprócz powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego.

Ostrzeżenia obowiązują w niedzielę od wczesnych godzin popołudniowych aż do wczesnego wieczora.

Jak przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, podczas upałów należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Należy m.in. nosić nakrycie głowy, nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie i ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu.

Prognoza pogody – niedziela 13 sierpnia i kolejne dni

W niedzielę zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, na zachodzie kraju. Po południu także na północy i w centrum wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Miejscami prognozowane są opady gradu.

Temperatura wyniesie od 24°C na Pomorzu do 31°C w centrum i na północnym wschodzie, nad morzem od 20°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h.

W kolejnych dniach pogoda zrobi się już naprawdę ekstremalna. W skrócie, poniedziałek, wtorek i środa minie pod znakiem upału i burz. Temperatura maksymalna od 28°C do 33°C. Nad morzem okresami chłodniej, od 22°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, nad morzem okresami północny. W czasie burz porywy osiągną do 70 km/h.

Problematyczna może okazać się też noc z poniedziałku na wtorek. Według IMGW w wielu regionach temperatura nie spadnie wtedy poniżej 20°C, więc będzie to tzw. noc tropikalna.

Dopiero w czwartek możemy liczyć na lekką zmianę w pogodzie. Nad zachodnią Polskę ma napłynąć chłodniejsze powietrze z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu będzie jednak nadal upalnie i burzowo.

Temperatura maksymalna od około 22°C na Pomorzu i nad morzem do 33°C na południu i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy do 80 km/h.