Dwa rosyjskie bombowce wleciały na terytorium NATO. Do prowokacji doszło w przestrzeni powietrznej Danii, która natychmiast zdecydowała o podjęciu interwencji. W powietrze wzbiły się maszyny F-16, które przechwyciły samoloty należące do armii Władimira Putina.

Rosyjskie bombowce na terytorium NATO. Interwencja myśliwców F-16. (Zdjęcie poglądowe) Fot. Lech Gawuc/REPORTER

O prowokacji informuje holenderski MON. Jak wskazano w komunikacie, Rosjanie wlecieli na terytorium NATO bombowcami strategicznymi Tu-95. Te w kodzie NATO nazywane są "Niedźwiedziami".

Kiedy zaobserwowano maszyny, podjęto decyzję o poderwaniu samolotów F-16, które wystartowały z bazy lotniczej Volkel. Dzięki interwencji dwa rosyjskie bombowce zostały przechwycone nad terytorium Danii.

Bombowce Rosji nad terytorium NATO już kolejny raz

To kolejna prowokacja ze strony Rosji z użyciem samolotów, do której doszło na terenach NATO. Podobna sytuacja miała miejsce w lutym i kwietniu, a także w lipcu. Jak pisaliśmy w naTemat, miesiąc temu do interwencji zmuszeni byli piloci brytyjskiej armii.

Należące do Royal Air Force myśliwce Typhoon, które stacjonują w Estonii, wzbiły się w powietrze w celu "przechwycenia samolotu rozpoznawczego rosyjskich sił powietrznych". Ten leciał w międzynarodowej przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez NATO, w towarzystwie dwóch myśliwców.

Do podobnej interwencji doszło także w kwietniu, kiedy poderwane zostały maszyny brytyjskie oraz niemieckie. Wówczas to niemiecka armia poinformowała, że dwa rosyjskie samoloty wojskowe SU-27 i Ił-20 przeleciały nad Morzem Bałtyckim. Interweniowały myśliwce Eurofighter.

Prowokacje również w przestrzeni powietrznej Polski

Do prowokacji w przestrzeni powietrznej doszło także na terytorium Polski. Za te odpowiadała Białoruś, blisko związana z Rosją.

Ostatnia sytuacja miała miejsce na pograniczu, w rejonie Białowieży, gdzie mieszkańcy byli świadkami tego, że nad ich głowami przeleciały dwa białoruskie śmigłowce.

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło także w grudniu, kiedy na terytorium Polski wleciała rakieta. O tej miało wiedzieć wojsko, które nawet prowadziło poszukiwania, ale te zakończyły się fiaskiem.

Sprawa wyszła na jaw dopiero pod koniec kwietnia, kiedy przypadkowa osoba znalazła rakietę w lesie pod Bydgoszczą.

Sprawę reakcji polskiej armii na prowokacje ze strony wschodnich sąsiadów komentował w naTemat.pl generał Roman Polko, który wprost mówił, czemu mają służyć takie zabiegi. Jak wskazał, celem jest sprawdzenie reakcji Polaków.

– Trudno sądzić, że to nie prowokacja. Biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych czasach każdy dysponuje GPS-em, który ma nawet w zegarku, raczej się nie spodziewam, że piloci śmigłowców nie widzieli granicy. Na dodatek trzeba pamiętać, że granica między Polską i Białorusią jest bardzo dobrze widoczna z góry, bo przecież jest tam płot. Śmigłowce ewidentnie poleciały po to, żeby sprawdzić, czy ktoś da im znak ostrzegawczy. Ale nie dał – komentował w naTemat gen. Roman Polko.

