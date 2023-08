Poważne utrudnienia dla turystów na Sycylii. Zamknięto kluczowe lotnisko

Lotnisko w Katanii na Sycylii, jedno z najpopularniejszych włoskich miejsc turystycznych, wstrzymało wszystkie loty po nowej erupcji pobliskiej Etny. Początkowe wstrzymanie lotów do godziny 13:00 przedłużyło się do 20:00.

Lotnisko w Katanii podczas erupcji na wulkanie Etna fot. flickr.com / jbdodane

Podróże na Sycylię i z powrotem zostały poważnie zakłócone po wybuchu wulkanu Etna w niedzielę wieczorem. Większość lotów do i z lotniska w Katanii jest odwołana, a lotnisko zostało zamknięte. Władze poinformowały, że sektory przestrzeni powietrznej C1 i B3 pozostaną wykluczone z ruchu, co oznacza, że ​​wszystkie przyloty i odloty są zablokowane.

Według aktualnych komunikatów lotnisko w Katanii ma zostać ponownie otwarte o 20:00.

Burmistrz miasta, Enrico Trantino, zakazał używania motocykli i rowerów przez następne 48 godzin, ponieważ kilka obszarów jest pokrytych warstwą pyłu wulkanicznego, co może zwiększać ryzyko wypadków drogowych, ponieważ popiół może szybko stać się śliski na drogach.

Katania jest drugim co do wielkości lotniskiem na Sycylii i obsługuje loty krajowe i międzynarodowe. Zwykle jest to około 200 lotów dziennie. Port zamknięto o 2:38 rano po przylocie samolotu z Casablanki. Lotnisko znajduje się około 50 km na południe od wulkanu. Nadal obsługiwane są połączenia z portu w Palermo, które jest zlokalizowane 171 kilometrów od Etny.

Ryanair ostrzegł wszystkich pasażerów podróżujących do i z Katanii w dniu 14 sierpnia, że ​​mogą napotkać opóźnienia, przekierowania lub odwołania lotów. Tanie linie lotnicze twierdzą, że poszkodowani pasażerowie zostaną powiadomieni tak szybko, jak to możliwe.

Informacje dotyczące odwołanych lotów można na bieżąco sprawdzać na stronie lotniska aeroporto.catania.it

Erupcje Etny a działanie lotnisk

Etna od czterech lat przeżywa szczególnie aktywny okres. Erupcje prowadzą do zamykania lotniska w Katanii raz na kilka miesięcy. Zazwyczaj nie zapewnia ono pasażerom pomocy w transporcie, gdy jest zmuszone do zawieszenia działania, co prowadzi do wielu utrudnień.

Niestety Sycylia nie ma dobrego systemu transportu publicznego. Choć istnieją autokary między Katanią, Palermo i Trapani, to kursują one głównie z centrów miast, a nie z lotnisk. Na wyspie funkcjonuje również transport kolejowy, jednak najczęściej wybieranym przez podróżnych środkiem lokomocji są wynajmowane samochody.

Europejskie prawa pasażerów linii lotniczych jasno mówią, że podróżni, których loty są poważnie opóźnione lub odwołane z powodu erupcji, są uprawnieni do pokrycia kosztów posiłków i hoteli.

