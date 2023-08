W e włoskim miasteczku Bardonecchia zapanowało przerażenie spowodowane "błotnym tsunami", które zmusiło ludzi do ucieczki przed gwałtownymi powodziami. Ucierpiał lokalny posterunek policji, a także okoliczne mosty, przez co miasto jest dostępne jedynie dla służb ratunkowych.





Trudna sytuacja we włoskich Alpach. Po ulewie zeszła lawina błotna

Małgorzata Chuchel

We włoskim miasteczku Bardonecchia zapanowało przerażenie spowodowane "błotnym tsunami", które zmusiło ludzi do ucieczki przed gwałtownymi powodziami. Ucierpiał lokalny posterunek policji, a także okoliczne mosty, przez co miasto jest dostępne jedynie dla służb ratunkowych.