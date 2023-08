Telewizja Polska zdjęła z anteny taneczne show. Majewski szydzi z Cichopek i Egurroli

Taneczny format Telewizji Polskiej "You Can Dance – Nowa Generacja" nie pojawi się na antenie jesienią. W związku z tym Katarzyna Cichopek, Agustin Egurrola czy Ida Nowakowska stracili posady jurorów. Teraz decyzję TVP postanowił skomentować Szymon Majewski, który bez skrupułów wbił szpile tancerzom.

Majewski wbił szpilę Cichopek i Egurroli. Poszło o "You Can Dance" TVP Fot. VIPHOTO/East News; Michal Zebrowski/East News

"You Can Dance" to format, który pierwszy raz w Polsce zyskał popularność dzięki stacji TVN, która wyemitowała go pod nazwą "You Can Dance – Po prostu tańcz". Wówczas pełnoletni tancerze zmagali się między sobą w walce o międzynarodową karierę. Program wówczas prowadziły Kinga Rusin i Patricia Kazadi, a za stołem jurorskim zasiadali m.in.: Agustin Egurrola, Ida Nowakowska, Michał Piróg, Maciej Florek, Weronika Marczuk czy Anna Mucha.

Od 2021 roku na antenie Telewizji Polskiej pojawiła się nowa odsłona programu "You Can Dance – Nowa Generacja". Tym razem był przeznaczony dla dzieci w wieku 8-13 lat, które wyróżniają się nieprzeciętnymi umiejętnościami tanecznymi. Tym razem w jury obok Agustina Egurroli zasiadły Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska. Gospodynią ostatniej edycji została Edyta Herbuś. Jak się okazało, cała obsada formatu straciła właśnie swoje posady, gdyż TVP podjęła decyzję o zakończeniu emisji programu.

Jak podają Wirtualne Media, "nagrania do drugiej serii ruszyły już w lipcu ub.r. Tymczasem w tym roku dotąd nie zaplanowano nawet castingów, co sugerowało, że TVP z "You Can Dance" może zrezygnować, co ostatecznie nastąpiło. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że TVP była zadowolona z realizacji programu, ale koszty formatu przy jego poziomie oglądalności były dla publicznego nadawcy zbyt wysokie".

Prezes publicznej stacji Mateusz Matyszkowicz nie rozwodził się na temat decyzji zdjęcia tanecznego show. Podsumowując dodał, że "mają inne propozycje".

Decyzję Telewizji Polskiej złośliwie skomentował Szymon Majewski. Dziennikarz, który przez wiele lat pracował w telewizji TVN we wpisie na Facebooku wbił szpilę jurorom tanecznego show.

Zdjęcie tanecznego programu smuci prowadzących Cichopek i Egurrolę, bo tak bardzo lubią tańczyć, jak im zagrają na Woronicza. Szymon Majewski

Piróg ostro o dawnych kolegach z pracy

Agustin Egurrola był jurorem "You Can Dance" przez wszystkie 9 edycji. Weronika Marczuk, Kinga Rusin czy Maciej Florek również mieli swoją przygodę z tym programem. Ida Nowakowska, która jest teraz prowadzącą "Pytanie na śniadanie", zaczynała swoją karierę telewizyjną w tym show. Michał Piróg jakiś czas temu postanowił wymownie przywołać znajomych po fachu, którzy jego zdaniem "wybrali się na bal reżimowej telewizji".

"Wszystko się kończy, by zacząć mogło się nowe. Zmieniał się skład jurorski oraz prowadząca. Aż jestem w szoku, że połowa tego składu wybrała się na bal reżimowej telewizji. Mówiąc: "to tylko rozrywka". Fakt. Na balach u wielu sku...eli zawsze grała jakaś orkiestra, tańczył jakiś balet, grali jacyś aktorzy i to jest w tym najgorsze" – napisał Michał Piróg.

"Oczywiście to moje subiektywne odczucia. Każdy robi co chce i podejmuje dobre dla siebie decyzje. Jedni uprawiają seks, bo kochają partnera/partnerkę inni, bo kochają seks a inni, bo kochają pieniądze" – podsumował celebryta.