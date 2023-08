W szystko wskazuje na to, że Roxie Węgiel i Kevin Mglej znakomicie się ze sobą dogadują. Świadczą o tym, chociażby kadry ze wspólnie spędzanego czasu, które udostępniają w mediach społecznościowych. Teraz producent muzyczny ponownie rozpływał się nad swoją narzeczoną. Zainspirował go do tego znany raper.





Kevin Mglej rozpływa się nad Roxie Węgiel. Zdradził, kto go do tego zainspirował

Kamil Frątczak

