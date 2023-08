Piotr Cugowski stracił pracę w TVP. Słowa menadżera nie pozostawiają wątpliwości

Piotr Cugowski jeszcze niedawno piastował cieplutką posadę w muzycznym show Telewizji Polskiej. Muzyk zasiadał w fotelu trenerskim programu "The Voice Senior". Chociaż wykazał ogromne chęci udziału w kolejnej edycji formatu, TVP podziękowała mu za współpracę. Głos w sprawie zabrał menadżer muzyka, który rozwiał wszelkie wątpliwości.

Cugowski stracił pracę w TVP. Menadżer zabrał głos ws. "The Voice Senior"

Telewizja Polska szykuje piątą już edycję "The Voice Senior". Muzyczny program z udziałem seniorów cieszy się niesłabnącą popularnością. Choć w składzie jurorskim większość twarzy będzie znana nam z poprzednich edycji, tym razem w roli trenera nie zobaczymy Piotra Cugowskiego. Mimo że, muzyk wyraził ogromne chęci udziału w kolejnej edycji formatu, to jego miejsce zajęła Halina Frąckowiak.

Przypomnijmy, że Cugowski trenował seniorów w dwóch poprzednich odsłonach programu TVP. Kiedy w lutym tego roku skończyła się 4. edycja muzycznego show wyraził ogromne nadzieje na współpracę z formatem w kolejnej odsłonie.

"Moi drodzy, dziś kończy się moja kolejna telewizyjna przygoda z 'The Voice Senior'. Oglądajcie nas i trzymajcie kciuki za moich uczestników Jamesa i Mariana. Dziękuję za wspólne tygodnie przed telewizorami. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji" – napisał na Instagramie Piotr Cugowski.

Niestety mimo ogromnej wiary, muzyka nie zobaczymy na antenie TVP2. Dlaczego zabraknie go w nowej odsłonie "The Voice Senior"? Stanowisko w tym temacie w rozmowie z portalem plotek.pl przedstawił menadżer muzyka, Maciej Durczak.

Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji "The Voice Senior", lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia. Maciej Durczak

Halina Frąckowiak nową trenerką. Co sądzi o pracy na planie "The Voice Senior"?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, obok Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej i Tomasza Szczepanika w fotelu trenerskim zasiądzie Halina Frąckowiak. Podczas pierwszych dni na planie, wokalistka postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat uczestników nowej edycji formatu.

"Muzyka jest dla naszych uczestników możliwością spełnienia siebie. Pozwala im żyć naprawdę i w muzyce są do końca. Bywa też tak, że mamy już uformowanych wokalistów czy wokalistki i właściwie nie musieliby startować w programie, ale decydują się na to. Według mnie robią to po to, aby pokazać, że są, że mają światu jeszcze dużo do zaoferowania" – poinformowała wokalistka.

"Przez całe życie poznajemy różnych ludzi. Tutaj poznaję bratnie dusze od strony muzycznej. Przyglądam się im, zastanawiam się, jak to się stało, że kochają muzykę, śpiewają" – dodała po chwili. Przypomnijmy, że Halina Frąckowiak od lat występuje na polskiej estradzie, a jej utwory takie jak "Papierowy księżyc", "Bądź gotowy do drogi" czy "Oj, czekam ja, czekam" zna cała Polska.

W 5. edycji zmianie uległ również skład prowadzących. Tym razem u boku Rafała Brzozowskiego ponownie wystąpi Marta Manowska, zastępując Małgorzatę Tomaszewską.