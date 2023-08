W e wtorek wieczorem w okolicach Dobieszewa pijany mężczyzna doprowadził do dachowania samochodu. Okazało się, że miał trzy promile alkoholu we krwi, a uciekając, porzucił swoje 5-letnie dziecko w rozbitym aucie.





Pijany ojciec porzucił w aucie 5-letnie dziecko. Wcześniej doprowadził do wypadku

Dominika Stanisławska

We wtorek wieczorem w okolicach Dobieszewa pijany mężczyzna doprowadził do dachowania samochodu. Okazało się, że miał trzy promile alkoholu we krwi, a uciekając, porzucił swoje 5-letnie dziecko w rozbitym aucie.