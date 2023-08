Tragedia w czasie lotu z Miami. Pilot zmarł na pokładzie po wyjściu do toalety

redakcja naTemat.pl

D o dramatycznych scen doszło podczas lotu z Miami do Santiago de Chile. Zagraniczne media informują, że na wysokości 10 tysięcy metrów zmarł pilot. Do tragedii miało dojść w momencie, kiedy mężczyzna poszedł do toalety. Konieczne było awaryjne lądowanie, po którym poszkodowanemu udzielono pomocy. Potwierdzono jednak śmierć pilota.