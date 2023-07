Współpasażerowie potrafią skutecznie uprzykrzyć nam podróż, a takich historii najwięcej słyszymy oczywiście podczas wakacji. Jedna z pasażerek samolotu postanowiła w internecie podzielić się zdjęciem tego, jak komfortowo poczuł się jeden z pasażerów za nią. W pewnym momencie kobieta zobaczyła, że na jej podłokietniku ktoś położył swoją stopę, z której wcześniej zdjął skarpety i buty.

Ryanair – zdjęcie wburzyło internautów. Obrzydliwe sceny na pokładzie Fot. screen Twitter @305CHERRY

Odrażające zdjęcie z pokładu Ryanaira

Podróżowanie tanimi liniami lotniczym często bywa niezbyt wygodne. Pasażerowie narzekają na brak miejsca na nogi, niewygodne siedzenia albo zachowania innych podróżujących samolotem. Jedna z pasażerek Ryanaira miała jednak naprawdę dobry powód, by podczas swojego lotu stracić cierpliwość. Uwieczniła nawet ten moment na zdjęciu.

Na fotografii widzimy młodą dziewczynę, która ma naprawdę zażenowaną minę, zakrywa sobie usta dłonią. Na jej podłokietniku widać za to stopę, którą położył tam sobie pasażer siedzący za nią, zdejmując z niej wcześniej buty czy skarpetki. 21 lipca pasażerka ukrywająca się pod pseudonimem @305CHERRY opublikowała na Twitterze zdjęcie z tej sytuacji.

Co ciekawe, incydent postanowiła skomentować sama linia lotnicza. "Nie możemy ponosić za to odpowiedzialności" – stwierdziła osoba prowadząca profil Ryanaira. Zdjęcie poruszyło internautów. Do tej pory post wyświetlono ponad 5 mln razy. W komentarzach inni użytkownicy zarzucali linii lotniczej, że to niewłaściwe zachowanie, za który pasażerów powinna spotkać kara. "Musicie wprowadzić surowe zasady dotyczące skarpetek. Albo obciążać takich podróżnych karami finansowymi" – wskazał jeden z komentujących.

Pasażerka zobaczyła ducha na pokładzie samolotu?

O innej zaskakującej sytuacji, która wydarzyła się na pokładzie samolotu informowaliśmy w naTemat zaledwie kilka tygodni wcześniej. Na początku lipca internet obiegło niepokojące nagranie z samolotu, który leciał do Orlando na Florydzie.

Klip ukazuje kobietę, która w panice próbuje opuścić pokład, krzycząc, że siedzący obok niej mężczyzna "nie jest prawdziwy". Wideo rozbudziło wyobraźnię fanów teorii spiskowych, którzy sądzą, że pasażerka zobaczyła zmiennokształtną istotę lub reptilianina.

Część internautów podchodzi jednak do sytuacji z dużą dozą sceptycyzmu. Wszystko wydarzyło się w samolocie linii lotniczych American Airlines, który w niedzielę 2 lipca miał odbyć rejs z Dallas Fort Worth do Orlando Tuż przed odlotem, gdy na pokładzie byli obecni już wszyscy pasażerowie, pewna kobieta wstała ze swojego miejsca i szybkim krokiem udała się w stronę dziobu samolotu. – Mówię ci, spie*dalam stąd. I mam powód, dla którego spie*dalam – mówiła do obsługi samolotu.

W dalszej części wideo nieznajoma kobieta wyjaśnia, że mężczyzna, który siedział obok niej, nie jest prawdziwą osobą. – Możecie mi wierzyć lub nie. (...) Ale mówię wam, ten sku*wysyn tam nie jest prawdziwy – krzyczy, wskazując dłonią w kierunku ogona samolotu. Tłumy gapiów podążają wzrokiem za jej palcem. – Możecie siedzieć w tym samolocie i możecie, ku*wa, umrzeć z nim lub nie. Ja nie zamierzam – dodaje na odchodne.