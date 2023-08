Taco Hemingway wraca i zapowiada nowy krążek! Na YouTube wylądował już nostalgiczny klip

W nocy z 16 na 17 sierpnia sieć obiegły dwie świeże kompozycje Taco Hemingwaya. To pierwsze utwory artysty od 2020 roku. Jego nadchodzący album "1-800-OŚWIECENIE" zostanie opublikowany 22 września 2023. Do utworu "Gelato" został stworzony teledysk, w którym raper, podobnie jak siedem lat wcześniej w "Deszczu na betonie", pojawia się w pociągu.

Taco Hemingway wraca i zapowiada nowy krążek. Nostalgiczne "Gelato" i mocna "Makarena Freestyle" Fot. YouTube.com / @Taco Hemingway

Od wielu lat Taco Hemingway jest jednym z czołowych artystów na polskiej scenie muzycznej. Mimo że przez ostatnie lata jego fani z niecierpliwością oczekiwali nowego solowego materiału, musieli zadowolić się jedynie gościnnymi występami u takich artystów jak Hałastra czy 2115 oraz utworami stworzonymi dla projektu wytwórni 2020.

W roku 2020 raper wypuścił dwa albumy: "Jarmark" oraz "Europa". Po trzyletniej przerwie Taco wrócił z nową solową twórczością, prezentując dwa single: "Gelato" i "Makarena Freestyle".

Do pierwszego z nich powstał klimatyczny klip, za którego scenariusz i reżyserię odpowiada Iga Lis, będąca życiową partnerką artysty.

W teledysku pojawiają się znane postacie z polskiego świata hip-hopu, takie jak @atutowy, Gruby Mielzky, Otsochodzi, Maciej Ruszecki (Rumak), Rado Radosny, Pers, Young Igi czy Zeppy Zep.

Za produkcję obu utworów odpowiada Rumak, producent, z którym Filip współpracował na początku swojej kariery. To z nim powstały takie EP-ki jak "Trójkąt Warszawski" czy "Umowa o dzieło". Rumak był również odpowiedzialny za produkcję debiutanckiego albumu "Marmur".

"Odkąd po raz pierwszy usłyszałam Gelato, od razu zamarzyło mi się stworzenie obrazka pod ten utwór. Byłam wtedy na początku pracy nad moim pierwszym dokumentem, który rozgrywa się nad Polskim morzem, i to właśnie w tym świecie chciałam osadzić opowieść Gelato" – napisała na Instagramie Iga Lis.

"Ten klip to dla mnie podróż do czasów dziecięcej beztroski. Chyba więcej nie chcę pisać, bo jestem ciekawa tego, co Wy sami w nim odnajdziecie. Od tysiąca i kilkudziesięciu dni (heh) z dumą obserwuje, ile serca Filip wkłada w tworzenie nowego materiału. Cieszę się, że mogłam dorzucić cegiełkę od siebie do tego bardzo ważnego dla mnie projektu. Fajnie tworzyć w zespole. Dziękuję Janasowi i Filipowi za zaufanie. Dziękuję licznej ekipie cudownych ludzi, z którymi miałam zaszczyt współtworzyć ten teledysk. Ależ jestem szczęśliwa" – podkreśliła.

Nadchodzący krążek "1-800-OŚWIECENIE" zostanie wydany przez wytwórnię 2020 label, a jego premiera jest zaplanowana na 22 września, dzień kończący kalendarzowe lato.

Kariera Taco Hemingwaya

Taco Hemingway (prawdziwe imię i nazwisko: Filip Tadeusz Szcześniak) to polski raper i autor tekstów, który zaczął nagrywać w 2011 roku, kiedy to wydał anglojęzyczny mixtape pod pseudonimem Foodvillain zatytułowany "Who Killed JFK".

W 2012 roku przyjął pseudonim Taco Hemingway i wydał anglojęzyczny minialbum "Young Hems". W 2014 roku wydał minialbum w języku polskim "Trójkąt warszawski", który przyniósł mu rozgłos w Polsce.

Po sukcesie tego krążka, Taco dołączył do wytwórni Asfalt Records, gdzie wydał reedycję tego albumu oraz nowy minialbum "Umowa o dzieło". Jego płyty przyniosły mu dużą popularność w Polsce, a sam artysta stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów w kraju.

Jego wspólny album z Quebonafide, "Soma 0,5 mg", rozszedł się w ponad 150 tys. egzemplarzy. Inne popularne płyty to "Szprycer", "Marmur", "Pocztówka z WWA, lato ’19" czy "Jarmark" i "Europa" wydane w 2020 roku.

Artysta zdobył wiele certyfikatów za sprzedaż płyt, a jego utwory, takie jak "6 zer", "Następna stacja" czy "Nostalgia" zna dobrze młodsze i starsze pokolenie.

Był trzynastokrotnie nominowany do nagrody Fryderyka w latach 2016–2020, zdobywając ją cztery razy w kategorii Album roku hip-hop.

Mimo swojej ogromnej popularności, Taco Hemingway rzadko udziela się medialnie i unika wystąpień w reklamach. Jest pierwszym polskim artystą, którego utwory zostały odtworzone ponad miliard razy na platformie streamingowej Spotify.