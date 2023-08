Potrącił dziecko na hulajnodze i uciekł. Pilny apel policji

W Płońsku samochód potrącił 11-letnie dziecko, które jechało na hulajnodze. Sprawca zdarzenia uciekł z miejsca wypadku. Dziewczynka trafiła do szpitala. Teraz policja prosi o pomoc w znalezieniu świadków tego wypadku.

W Płońsku mężczyzna postracił 11-letnie dziecko i uciekł. Fot. East News/ ARKADIUSZ ZIOLEK

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku poinformowała, że we wtorek tj. 15 sierpnia ok. godziny 21:00 doszło do wypadku. Kierowca srebrnego opla podczas wyjeżdżania z parkingu przy ul. Północnej w Płońsku potrącił 11-letnią dziewczynkę, która akurat jechała hulajnogą elektryczną po chodniku.

Płońsk: Potrącił dziecko i uciekł

Według ustaleń śledczych kierowca wysiadł na chwilę z auta, aby sprawdzić, czy poszkodowanej dziewczynce nic się nie stało. Po krótkiej rozmowie wsiadł do srebrnego opla i odjechał. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że mu się spieszy.

– Potrącona dziewczyna z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala – podano w komunikacie. Teraz policja szuka świadków tego zdarzenia.

Kierujący oplem odjechał, ale jak można przeczytać "prowadzone jest w tej sprawie postępowanie. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia drogowego".

– Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w wydziale prewencji. Dziewczynka nie odniosła poważniejszych obrażań, miała ogólne potłuczenia. Mężczyzna nadal jest poszukiwany. Policja ma już wstępne typowania, jeśli chodzi o sprawcę potrącenia – powiedziała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska w rozmowie z naTemat. Policja wystosowała apel do świadków oraz osób, które mają istotne informacje w tej sprawie, by zgłaszały się na komisariat.

Zgodnie z przekazanymi informacjami zdarzenie będzie kwalifikowane jako kolizja drogowa, a nie wypadek. Mandat za spowodowanie kolizji to minimum 1000 złotych oraz 6 punktów karnych. Za ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Jednak dopiero po odnalezieniu sprawcy i ustaleniu okoliczności będzie można mówić o wyciąganiu konsekwencji.

Kontaktować się można telefonicznie pod nr tel. 47 703 35 00 lub 47 703 35 50, a także osobiście stawiając się w Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku przy ul. 1 Maja 3.