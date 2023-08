Jest decyzja o pakcie senackim. Porozumienie ws. wszystkich okręgów

Agnieszka Miastowska

K oalicja Obywatelska, Polska 2050, Nowa Lewica, PSL oraz Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" zawarły tzw. pakt senacki. Zakłada on, że partie opozycyjne (które są tu stronami porozumienia) nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.