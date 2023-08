Sensacje na listach Koalicji Obywatelskiej. Tusk nie miał litości dla gwiazd

Listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej są już gotowe, jednak Donald Tusk postanowił wprowadzić na ostatniej prostej kilka sensacyjnych zmian. Jak wynika z informacji Onetu, część znanych nazwisk została "odesłana" do Senatu, a niektórzy politycy uważani za pewniaków na "jedynki" musieli oddać pożądane miejsce innym.

Listy wyborcze KO mają być już gotowe Fot. Artur Szczepanski/REPORTER

Zaskoczenia na listach wyborczych KO

We wtorek zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej dyskutował na temat ostatecznego kształtu list kandydatów do Sejmu i Senatu w zbliżających się wyborach parlamentarnych 15 października. Z informacji Onetu wynika, że na listach czekać będzie sporo niespodzianek.

W ostatniej chwili Donald Tusk miał zmienić zdanie co do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: zamiast ubiegać się o mandat poselski z pierwszego miejsca w Toruniu, wystartuje ona do Senatu w jednym z warszawskich okręgów. "Jedynką" na toruńskiej liście ma zostać poseł Arkadiusz Myrcha.

Z kolei we Wrocławiu z pierwszej pozycji ma startować aktualna senator Alicja Chybicka, a w Koszalinie – Bartosz Arłukowicz.

W ramach paktu senackiego do izby wyższej polskiego parlamentu wystartują również były lider PO Grzegorz Schetyna oraz prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Syn tego ostatniego, czyli senator Krzysztof Brejza, tym razem powalczy o mandat poselski. Choć jednak wydawał się on żelaznym kandydatem na "jedynkę", będzie musiał obejść się smakiem – znalazł się na trzecim miejscu w Bydgoszczy. Tamtejszą listę otworzy poseł Paweł Olszewski.

O włos od utraty swojego miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu miał znaleźć się senator Marcin Bosacki – to pokłosie głośnych medialnych doniesień o niedawnym rozstaniu z żoną. Na listach nie znajdzie się z kolei Cezary Grabarczyk, wieloletni parlamentarzysta PO i były minister infrastruktury – został on niedawno nieprawomocnie skazany ws. pozwolenia na broń i nie wiadomo, kiedy zostanie rozstrzygnięta apelacja.

Tusk zdradził pierwsze nazwiska z list wyborczych KO

Niedługo po ogłoszeniu przez prezydenta oficjalnej daty wyborów Donald Tusk spotkał się z wyborcami w podwarszawskim Legionowie. Lider Koalicji Obywatelskiej wykorzystał tę okazję, aby zdradzić część nazwisk osób, które wystartują w wyborach do Sejmu z list na Mazowszu.

Jak poinformował Tusk, "jedynką" listy KO w okręgu płockim będzie Marcin Kierwiński, zaś w okręgu siedleckim – Kamila Gasiuk-Pihowicz. Tym samym poznaliśmy nazwiska liderów dwóch z pięciu mazowieckich list wyborczych KO.

Z okręgu warszawskiego wystartuje twórca "babciowego" i ekonomista Instytutu Obywatelskiego Andrzej Domański (według nieoficjalnych doniesień Tusk widziałby go w roli ministra finansów), a na liście będzie mu towarzyszyć Aleksandra Gajewska.

Oprócz tego lider PO poinformował też o pierwszych nazwiskach z okręgu podwarszawskiego. – Jest Kinga Gajewska, waleczna jak mało kto: bój się Kaczyński takich kobiet jak ona – oznajmił Tusk, dodając, że jej towarzyszem na liście będzie rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.