P rzez ostatnie tygodnie ukazało się mnóstwo artykułów na temat domniemanego rozstania Dody z Dariuszem Pachutem. W końcu sam sportowiec wydał wymowne oświadczenie, w którym przyznał, że nigdy nie aspirował do tego, by być celebrytą. Tymczasem do redakcji jednego z portali przyszedł mail od agentów artystki. Oto, o co poproszono w nawiązaniu do pogłosek o końcu związku.





Miarka się przebrała. Agenci Dody wydali mocne oświadczenie ws. Dariusza Pachuta

Joanna Stawczyk

Przez ostatnie tygodnie ukazało się mnóstwo artykułów na temat domniemanego rozstania Dody z Dariuszem Pachutem. W końcu sam sportowiec wydał wymowne oświadczenie, w którym przyznał, że nigdy nie aspirował do tego, by być celebrytą. Tymczasem do redakcji jednego z portali przyszedł mail od agentów artystki. Oto, o co poproszono w nawiązaniu do pogłosek o końcu związku.