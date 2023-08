Chcieli uniknąć tłumu w polskich Tatrach. Niechcący zrobili go na Słowacji

Tłumy na szlaku na Rysy fot. eastnews / Marek Maliszewski

Sprzyjająca pogoda zwykle przyciąga w Tatry oraz inne pasma górskie wielu turystów. Nie inaczej było też w miniony weekend, kiedy Tatrzański Park Narodowy odwiedziła ogromna liczba fanów wspinaczki. Choć może nie padł rekord, jeśli chodzi o dzienną liczbę odwiedzających, to w półwiecznej historii prowadzenia rejestru był to dziewiąty wynik.

W niedzielę 13 sierpnia w ciągu jednego dnia przez wysokogórskie środowisko Tatrzańskiego Parku Narodowego przewinęło się łącznie 22 437 osób.

Na grupach, które zrzeszają fanów górskich wędrówek, zaroiło się od postów oraz zdjęć, które przedstawiają długie kolejki na Rys - jeden z najbardziej popularnych celów wypraw. W komentarzach trwają zagorzałe dyskusje o tym, kto, gdzie i o której był oraz ilu spotkał innych turystów.

Użytkownicy skarżą się na zachowanie ludzi na szlakach. Część z nich chodzi pod prąd, inni biwakują w takich miejscach, że blokują przejście pozostałym turystom, a jeszcze inni tamują ruch urządzając sobie długie sesje fotograficzne przy łańcuchach.

Inna sprawa, to że te korki robią się też przez to, że na łańcuchach i drabinkach odbywa się nieustająca sesja foto. W zejściu przede mną gość chciał mieć zdjęcie a to z łańcuchem (odpowiednia dramatyczna poza), potem na drabince (znów poza). Zwróciłem uwagę, że ludzie czekają a góry to nie sesja foto, to nie spotkałem się z większym zrozumieniem.

Opisuje jeden z członków grupy na Facebooku.