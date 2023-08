Posłanka PO pokazała, gdzie zebrali najwięcej podpisów. Internauci: "Brawo, najciemniej pod latanią"

W całym kraju politycy KO od czwartku zbierają podpisy, a internet zalewają zdjęcia i nagrania z akcji. Szefowa gorzowskiej PO również zamieściła zdjęcie ze zbiórki, a pod jej sobotnim wpisem na Twitterze szybko posypały się brawa. "Super pomysł", "Genialny", "Rewelacja" – zareagowali internauci. O co poszło? O to, gdzie – jak napisała – w sobotę zebrali najwięcej podpisów poparcia.

W czwartek Borys Budka zapowiedział rozpoczęcie akcji zbierania podpisów przez komitet koalicyjny KO. fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/East News

"Nie zgadniecie, gdzie dziś zebraliśmy najwięcej podpisów poparcia? Pod namiotem promującym (?) 800+" – przekazała posłanka Krystyna Sibińska na Twitterze, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego KO, szefowa gorzowskiej Platformy Obywatelskiej.

Pod namiotem za wielu ludzi nie widać. "Taka to frekwencja na eventach PiS" – odpowiedziała Sibińska na komentarz Suwerennej Polski, że "Faktycznie, widać te tłumy na zdjęciu".

Jednak większości komentujących pomysł się spodobał. Piszą, że najciemniej pod latarnią i biją brawo: "Tak trzymać", "Super pomysł", "No to jest sztos", "Pomysł przedni", "Wreszcie kasa wydana na namiot nie poszła na marne, do czegoś się wreszcie przydał" itp.

Przypomnijmy, 16 sierpnia Platforma Obywatelska zatwierdziła listy kandydatów na wybory parlamentarne. Donald Tusk zaskoczył jednak kilkoma pozycjami, w tym m.in. jedynką dla lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka w Koninie czy pierwszym miejscem na liście dla historyka Bogusława Wołoszańskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Ruszyła akcja zbierania podpisów

W czwartek szef klubu KO Borys Budka ogłosił rozpoczęcie zbierania podpisów przez komitet koalicyjny. – Dzisiaj rusza zbiórka podpisów koalicyjnego komitetu Koalicji Obywatelskiej. Będziemy w czterech miejscach w Warszawie, oczywiście w innych miastach i miasteczkach Polski również. Dzisiaj symbolicznie zaczynamy – zapowiedział.

W piątek i w sobotę wielu posłów i posłanek dzieliło się w mediach społecznościowych zdjęciami i nagraniami z akcji. "Ludzie podchodzą sami z siebie. Jest atmosfera zwycięstwa!" – relacjonował z Kołobrzegu Bartosz Arłukowicz.

Izabela Leszczyna: "Dziękuję. Jesteście kochani, zbieranie podpisów w tej kampanii to przyjemność".