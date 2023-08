Rosjanie nie ustają w próbach poróżnienia Polaków i Ukraińców. Ich najnowszym pomysłem było przebranie się za polskich ochotników i ostrzelanie Ukraińców. Media i internauci szybko odkryli, że nagranie jest nieprawdziwe.

Rosjanie udawali Polaków strzelających do Ukraińców. Fot. AA/ABACA/Abaca/East News (zdjęcie ilustracyjne).

Na wideo, który pokazał kanał Nexta, "polscy ochotnicy", czyli tak naprawdę przebrani Rosjanie, mieli nie chcieć sforsować rzeki Dniepr, a potem otworzyli ogień do ukraińskich żołnierzy.

Rosjanie przebrali się za Polaków w Ukrainie

Na nagraniu słychać strzały, ale widzimy, że salwa z karabinu maszynowego skierowana jest w powietrze. Co więcej, osoba, która pojawia się na filmiku, mówi bardzo dziwnym językiem, który ma udawać polski. Nexta skomentowała to: "Ten film zasługuje na Oscara".

Jeśli chodzi o prawdziwych Rosjan, to w Brześciu, który położony jest kilka kilometrów od granicy polsko-białoruskiej, pojawił się pociąg z rosyjskimi żołnierzami i wyposażeniem.

Prawdziwe rosyjskie wojsko przyjechało na Białoruś

Chodzi o to, że w dniach 1-6 września siły szybkiego reagowania OUBZ (to organizacja wojskowa Rosji i jej sojuszników) przeprowadzą manewry "Interakcja – 2023". Z tego powodu do Brześcia w piątek przyjechał pierwszy transport kolejowy z rosyjskimi żołnierzami i sprzętem wojskowym. Szczegółowe informacje na ten temat podaje niezależny kanał Białoruski Hajun. "Pierwszy wojskowy pociąg towarowy rosyjskich sił zbrojnych przybył na Białoruś, aby wziąć udział w ćwiczeniach OUBZ" – podano w poście w tej sprawie. Według informacji kanału 18 sierpnia wojskowy pociąg towarowy ze sprzętem i personelem rosyjskich sił zbrojnych przybył na stację Brześć-Południowa.

Z tego co pisał serwis, żołnierze rosyjskich sił zbrojnych przybyli do Brześcia, aby wziąć udział we wspominanych wspólnych ćwiczeniach Rosji i jej sojuszników.

Białoruski Hajun podaje także, że przynajmniej część planowanych ćwiczeń odbędzie się na poligonie brzeskim, gdzie żołnierze rosyjskich sił zbrojnych będą przebywać co najmniej do 9 września.

Kolejne ataki Rosjan na cywilów w Ukrainie. Bardzo wielu rannych

Przypomnijmy też, że w niedzielę szef Administracji Wojskowej Obwodu Czernihowskiego Wiaczesław Chaus poinformował, że liczba ofiar rosyjskiego ataku pociskiem balistycznym na miasto Czernihów wzrosła do 148. Siedem osób nie żyje. Rosjanie zaatakowali to miasto w sobotę przed południem.

Ukraińska Prawda podaje, że obecnie trwa porządkowanie miejsca ostrzału, pracują tam służby komunalne, przeprowadzane są oględziny wszystkich budynków mieszkalnych i obiektów w celu oszacowania skali zniszczeń.