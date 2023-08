"Ale tłumy! A suweren gdzie się podział?". Tak internauci kpią z propagandowych pikników PiS

redakcja naTemat

W Suwałkach widać głównie puste krzesła. W Nysie pusty plac. "Jeśli to nie jest sukces frekwencyjny, to ja nie wiem, co jest sukcesem!" – kpi internauta, który zamieścił zdjęcie z Trzebini. Propagandowe Pikniki Rodzinne 800+ organizowane są w całym kraju. Trzeba przyznać, w wielu miejscach tłumów nie widać.