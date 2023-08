Parawany to zmora polskiego morza. Kolejne miasto nad Bałtykiem chce z nimi walczyć

Parawany nad Bałtykiem to nieodłączny element wakacji. Bardzo wielu Polaków odgradza nimi swoje miejsce na plaży. Okazuje się jednak, że kolejne miasto chce z nimi walczyć – tym razem to Kołobrzeg. Jeden z radnych, na prośbę mieszkańców, zajął się tą kwestią.

W Kołobrzegu chcą walczyć z parawanami. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Symbol polskiej turystyki nad Bałtykiem – to mówiąc pół żartem, pół serio – parawany. Wakacyjny rekwizyt pozwala odgrodzić się od tłumu plażowiczów, ale również zająć miejsce przy samym wejściu do morza, zanim zrobią to pozostali.

Kołobrzeg chce walczyć z parawanami. Jest interpelacja do prezydentki

Pojawia się jednak coraz więcej głosów, że trzeba z nimi walczyć. Tego chcą m.in. mieszkańcy Kołobrzegu. O ich oczekiwaniach poinformował radny miasta Kamil Barwinek na Facebooku.

"Na wniosek mieszkańców złożyłem interpelację z prośbą o rozważenie wprowadzenia zakazu stosowania parawanów na wybranych odcinkach plaży w Kołobrzegu (o ile leży to gestii miasta)" – przekazał. Szczegóły opisał w interpelacji.

Została ona skierowana do prezydentki miasta Anny Mieczkowskiej. "Szanowna Pani Prezydent, po długim weekendzie rozżaleni mieszkańcy zwrócili uwagę na sytuacje, gdzie osoby wypoczywające na plaży zajmują przestrzeń praktycznie całej plaży parawanami i to od godzin porannych, przez co uniemożliwiają wypoczynek innym plażowiczom" – napisał do niej radny.

W dalszej części pisma lokalny polityk chce się dowiedzieć, czy "Gmina Miasto Kołobrzeg ma wpływ na wprowadzenie ewentualnych ograniczeń co do stosowania parawanów lub innych elementów ograniczających przestrzeń na konkretnych odcinkach plaży?".

"Jeśli tak to proszę rozważyć możliwość wprowadzenia zakazu używania parawanów na wybranych odcinkach miejskich, które cieszą się dużą popularnością (plaża zachodnia, plaża centralna, plaża wschodnia)" – apeluje radny.

Zwrócił też uwagę, że jeżeli nie jest to kompetencją miasta, można rozważyć możliwość wysłania pisma do Urzędu Morskiego w Szczecinie z prośbą o uregulowanie tej sytuacji.

Parawany to spory problem polskich plaż

Obserwujący profil radnego wydają się z nim zgadzać. "Osobiście jestem za takim zakazem. Parawany na plaży to dramat", "Jestem za" – czytamy w komentarzach pod jego postem.

A że parawany to spory problem pokazało bardzo znane zdjęcie z polskiej plaży z zeszłego lata. W lipcu 2022 roku sieć obiegło zdjęcie z plaży w Mielnie. Widać na nim było plażowiczów, którzy przy pomocy kilku parawanów zaanektowali znaczną część plaży.

I nie była to wcale duża rodzina, czy spora grupa znajomych. Na fotografii, która podbiła polskie media społecznościowe, widać było turystów wypoczywających jedynie w rogu "swojej działki". "Powinni płacić czynsz albo dzierżawę gruntu" – skomentował internauta Con Dec, który udostępnił zdjęcie z WebCamera.