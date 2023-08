Krystyna Janda dostała wiadomość od hejtera. "Weź tego pijanego Stuhra"

Maja Mikołajczyk

K rystyna Janda co jakiś czas bywa ofiarą hejterów. Tym razem jeden z nich w jednym z komentarzy obraził ją, nawiązując do skandalu z Jerzym Stuhrem prowadzącym pod wpływem alkoholu. "Co za miły pan!" – skomentowała aktorka, która pokazał screen z rzeczoną wypowiedzią na swoim profilu na Facebooku.