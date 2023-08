Jakubik na sopockim festiwalu uderzył w PiS. To powiedział ze sceny w Oporze Leśnej

Weronika Tomaszewska

A rkadiusz Jakubik, wokalista zespołu Dr Misio, wystąpił na Top of the Top Sopot Festivalu 2023. Tuż przed wykonaniem piosenki "Chory na Polskę" odniósł się do władzy w Polsce. Nie przebierał w słowach.