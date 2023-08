23-latek nagle uderzył w słup. 17-letnia pasażerka auta walczy o życie

Dominika Stanisławska

W poniedziałek 21 sierpnia ok. 23:00 w gminie Oława doszło do wypadku drogowego. Kierujący stracił panowanie nad samochodem i uderzył w przydrożny słup. 17-letnia pasażerka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.