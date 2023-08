"Czerwony grzyb" w Rosji. Relacje mieszkańców i władz diametralnie się różnią

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w rosyjskim Czelabińsku. W tamtejszym zakładzie metalurgicznym miała miejsce awaria, a nad miastem pojawiła się wielka "czerwona chmura". Lokalne władze uspokajają, ale ekolodzy informują, że ten pył może być niebezpieczny. Na sytuację skarżą się też mieszkańcy.

"Czerwony grzyb" nad ważną fabryką w Rosji. Ekolodzy ostrzegają, a mieszkańcy się skarżą. Fot. Telegram

W Czelabińskich Zakładach Metalurgicznych w Rosji we wtorek, jak to ujęły władze, doszło do „sytuacji awaryjnej”. Przekonują, że czerwony pył, który unosi się w powietrzu, nie jest szkodliwy.

Wielka "czerwona chmura" nad Czelabińskiem

Rosyjskie media podają, że to pęknięcie w jednym ze zbiorników ze stopniałym metalem doprowadziło do tego, że pył wydostał się na zewnątrz. I tak ogromna "czerwona chmura" w kształcie grzyba zawisła nad tym miastem w azjatyckiej części Rosji na Uralu.

Informacje, które przekazują władze, nijak się mają do tego, co mówią mieszkańcy i ekolodzy. "Ogromne chmury pyłu wydobywają się z Czelabińskiego Zakładu Metalurgicznego. W jego pobliżu trudno jest oddychać" – czytamy w relacji na Telegramie, która pokazuje też, co dzieje się nad miastem.

Ekolodzy przekonują, że ten "czerwony grzyb" to dwutlenek azotu. "Może być bardzo niebezpieczny – w zależności od jego stężenia w powietrzu. Na dłuższą metę grozi zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc" – ostrzegają ekolodzy.

A mieszkańcy już skarżą się na nieznośny odór. I twierdzą, że w okolicy zakładu jest to zapach permanentny. "Punkty hydrometryczne wokół elektrowni nie były w stanie wykryć żadnych nadmiernych emisji, po prostu dlatego, że są one zbyt wysokie" – uważają ponadto eksperci niepowiązani z lokalną władzą, którzy swoimi obserwacjami dzielą się na Telegramie.

Dwutlenek azotu może być bardzo niebezpieczny

Jeśli faktycznie w powietrzu nad tym rosyjskim miastem jest wysokie stężenie dwutlenku azotu, to jego mieszkańcy muszą liczyć z problemami zdrowotnymi.

Z informacji na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego możemy dowiedzieć się, jak bardzo jest on szkodliwy.

I tak krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężeniem dwutlenku azotu (NO2) może prowadzić do:

podrażnienia dróg oddechowych;

nasilenie chorób układu oddechowego, zwłaszcza astmy, co prowadzi do objawów oddechowych (takie jak kaszel, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu);

wzrostu liczby hospitalizacji i wizyt na izbach przyjęć;

chemicznego zapalenia i obrzęku płuc w wyniku reakcji dwutlenku azotu z płynami ustrojowymi i powstawaniu kwasu azotawego i azotowego;

Długotrwała ekspozycja na podwyższone stężenia dwutlenku azotu może spowodować za to: